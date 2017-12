No se mueve nada

De las primeras elecciones democráticas en España, Junio de 1977, recuerdo el colegio electoral, en el que voté, el edificio sigue en pie. Lo que no me viene a la memoria es lo que sentí a la hora de depositar la papeleta, es mucho tiempo. Desde entonces no he fallado a ninguna votación, sean generales o autonómicas, esta postura espero que no se entienda como un acto altruista, de patriotismo tampoco, de convicción sí. Aquí en España como sabemos votar es un derecho pero no una obligación, y si nos asomamos a la ventana veremos que en más de una veintena de países sigue siendo obligatorio el voto, el no hacerlo supone una pequeña penalización económica o administrativa. Las circunstancias excepcionales para votar se dan cuando se vulneran las leyes, que han sido refrendadas en la Constitución. Es entonces cuando se ponen en marcha los mecanismos adoptados en la Carta Magna para corregir anormalidades. Este es el caso de España, el ya manoseado artículo 155, que por primera vez se ha activado, pone de manifiesto el poder de la ley, porque no había otra salida que impidiese romper el país. En Cataluña se han celebrado elecciones por mandato gubernamental, con todas la garantías democráticas que la Constitución establece. Con los resultados, que en principio y antes de votar se cuestionaba que fueran amañados, se ha comprobado que los presagios eran partidistas, o para ser más claro nacionalistas. Después del recuento estamos como antes de las elecciones, seguirán gobernando los partidos nacionalistas, esta realidad no se puede obviar, ¿Y qué hacer?, respetar cualquier opción de elección que esté dentro de la legalidad.

