Que Cataluña empiece a despertar de este mal sueño

Aunque parezca que nada distinto ha ocurrido en Cataluña, sí ha pasado mucho. Lo que deben suponer las pasadas elecciones, y el periodo nuevo que arranca, es un aterrizaje forzoso en la realidad. Superados los efluvios iniciales de la euforia electoral, una correcta digestión de los resultados entraña el fin del pensamiento totalitario e ilusorio con el que algunos han pretendido imponer un proyecto excluyente, y el retorno a la política verdadera, o sea, al arte de lo posible y el acuerdo. Los separatistas tienen una gran responsabilidad. En sus manos está consolidar una dinámica beligerante de bloques destruyendo la convivencia, un suicidio, o recuperar ese catalanismo sensato y prudente que les hizo avanzar.

La independencia es inviable. No cabe en la Constitución, pero además una mayoría amplísima de catalanes la rechaza. Ciudadanos, un partido nítidamente a favor de España y en contra de privilegios y prebendas cantonalistas, con un mensaje inequívoco, sin guiños ni ambivalencias, gana con apabullante rotundidad, un hito. El conglomerado secesionista retrocede por más que sus adalides agarren cualquier hilván para seguir tejiendo un relato fantasioso de maravillas en su paraíso. Y el victimismo empieza, por fin, a resquebrajarse como argumento provechoso. Ni explotar los encarcelamientos o un fingido exilio sirvió esta vez para retener parroquia. El PP, aplastado, y el PSOE, noqueado, han pagado sus dudas, su falta de iniciativa y sus concesiones. Habrá

repercusión fuera de Cataluña. Esto, y no otra cosa, han dictaminado las urnas el jueves.

Desde 2010 los catalanes han votado en cuatro elecciones autonómicas, tres generales, dos municipales, unas europeas y dos simulacros. Una cita cada siete meses. Quien crea que una simple consulta arregla el problema es tan ingenuo como quien piensa que, después de cinco años de mentiras, ruido, furia y revanchismo, a los independentistas, en campaña permanente, podía derrotárseles en un amanecer. En un ejercicio de cinismo supremo, juegan siempre con ases bajo la manga. Ganan si ganan

y venden que ganan si pierden, traspasando la culpa al enemigo, el pilar esencial en los procesos tribales de construcción identitaria.

El 21-D ha conseguido articular un sector de la sociedad catalana que hasta ahora no se había hecho visible y que despierta con fuerza para, con tiempo por delante y mucha paciencia, restituir la normalidad: un buen principio, gobierne al final quien gobierne. Normalidad significa enterrar lo racial, ocuparse de las preocupaciones de la gente, acabar con la angustia de dos poderes paralelos, dejar de embarrar, coser la fractura y finiquitar la propaganda basura. En suma, devolver la cordura a una región próspera, modelo de buen hacer para las demás, que se perdió cuando el nacionalismo saltó en masa al separatismo para mantener clientelismo y redes caciquiles, abrazando una sofisticada operación de desobediencia institucional.

Pero tan decisiva como esta consecuencia es otra: la de despojar de trampantojos a Puigdemont y Junqueras, desnudar sus coartadas y situarles ante su propia responsabilidad. No hay un solo pueblo en Cataluña. Si JuntsxCat y ERC dan la espalda a esta evidencia, insistiendo en el narcisismo xenófobo, cavarán pronto su tumba. Tampoco va a resultarles fácil reeditar la unidad porque ya no pueden ocultar que les mueve únicamente un interés particular, contrapuesto, y no el de los catalanes: la impunidad, en el caso del expresidente; la primacía, en el del líder encarcelado. Los cimientos secesionistas no parecen tan sólidos como los cantaban sus glosadores. Visto el delirio, pueden decantarse por cualquier opción: rejuntarse, acuchillarse, prorrogar el procés o pactar, aunque la experiencia invita al pesimismo.

España es España porque Cataluña es Cataluña. España, ni atrasada, ni facha, ha cambiado mucho. No hay nada más antiespañol, escribió el filósofo, que reducir la personalidad de Cataluña. Y quien degrada a España, degrada también a Cataluña. La independencia supone una regresión anacrónica brutal, como combatir la contaminación defendiendo un melancólico retorno a las cavernas. Desmontar sus mitos no significa ni recentralizar el Estado ni uniformar las peculiaridades de cada lugar, sí aplicar las normas.

Porque España "es una fuerte unidad de variedades fuertes", en palabras de Salvador de Madariaga, sólo un camino queda por delante: el de la ley, la autonomía y la solidaridad. Sensatez integradora y comprensión enriquecedora. Concluir de una vez el desarrollo territorial definiendo explícitamente competencias y límites infranqueables, financiar en condiciones de igualdad los servicios en cualquier parte, garantizar una justa transferencia de rentas entre comunidades para que los ciudadanos prósperos ayuden a los desfavorecidos y progresen las condiciones de vida del conjunto.

Si en cambio la respuesta al desastre de los populares, el fracaso de los socialistas y las ínfulas heridas de los hasta ahora mimados clérigos separatistas llega por el camino del apaciguamiento trapichero, pónganse el resto de las regiones en guardia. El apetito insaciable de la tropa rupturista convertirá en más pobres al resto de los españoles.