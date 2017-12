El ocaso de Ramírez

Llaménme raro, pero a mí los señores que graban (y presumen de grabar) las conversaciones de sus visitas en su despacho profesional no me producen una confianza automática. He leído un par de elegías de otros tantos compañeros sobre la resistible ascensión de Miguel Ángel Ramírez al empíreo empresarial al frente de un consorcio de empresas nucleadas alrededor de Seguridad Integral Canaria. Aunque lo intentan, lo intentan sinceramente, no pueden evitar traslucir cierta admiración. Ya saben: la épica del self of man, que un amigo traducía, acertando en el error, como un hombre hecho así mismo. El pibe que se ganaba la vida lavando coches en la calle, con un cubo y un trapo por todo patrimonio, y que se convirtió en millonario en un suspiro de astucia y audacia y ahora comprueba que la obra de su vida se desploma cruelmente. Ni en la caída los esforzados biógrafos son capaces de sustraerse de un hipnótico arrobamiento. ¿Que Ramírez descolgó a sus empresas de los convenios del sector y redujo todo lo posible los salarios de sus empleados? Qué iba a hacer el hombre, si el malvado Gobierno de Mariano Rajoy le puso en bandeja la reforma laboral. Y, por supuesto, es imposible no mencionar la envidia. La envidia cochina de los gigantes del sector de la seguridad privada que comprobaron, primero estupefactos y después sulfurados, cómo un desconocido desembarcaba exitosamente en el mercado peninsular. Mario Conde, en El sistema, un libraco oportunista y trapacero, explicaba lo mismo. Todas sus desgracias comenzaron cuando la oligarquía de la banca española la tomó con él por su condición de emprendedor que debía su fortuna a sí mismo y no a apolillados blasones. Es inevitable mencionar al PP, por supuesto. El apoyo -o si se prefiere la simpatía- que el Partido Popular mostró hacia el incansable Ramírez desde algunas administraciones públicas, sin excluir el propio Gobierno central. Pero sin apellidos. Sin mencionar conexiones. Sin precisar nada. De esta manera lo que se presenta como una explicación crítica de la actividad de Ramírez se acaba convirtiendo en un sentido texto sobre los laberínticos infortunios de un alma tal vez equivocada, sin duda tosca y a veces brutal, pero cargada de empuje e ilusión.

Quizás deberíamos emprender una reflexión sobre la caída en desgracia -y en una ruina más o menos definitiva, patética e irrecuperable- de varias de las figuras empresariales más descollantes de Canarias en los últimos treinta años. Definir una tipología de empresario sustancialmente incapaz de crear un tejido productivo o una cartera de servicios que le sobrevivan. Un modelo de empresario que no se aprovecha de las oportunidades, sino que tiene su nicho de éxito en el oportunismo. Un empresario que a menudo se convertía en portavoz institucional o sectorial de muchos otros porque nadie ignoraba sus relaciones privilegiadas con algunas -las suficientes- administraciones públicas y representantes políticos. Un empresario que consideraba que no debía absolutamente nada a nadie y cuyo máximo compromiso social podía consistir en presidir un club de fútbol. Ese maravilloso empresariado chachón, desertizador y ultraperiférico que se ha podido comprar un palco, contratar a expolíticos, deslizarse durante años como una góndola majestuosa y silente por los juzgados.

