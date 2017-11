El turismo no lo es todo

Se dice de las personas canarias que son silentes, que son tranquilas, que el clima semitropical en el que viven casi todo el año hace que los canarios se muevan con otra cadencia distinta a la de los peninsulares, pero nada más. Por desgracia es una etiqueta que llevan encima de la que no se desprenden. Cuando viajo fuera del archipiélago, los comentarios siempre son los mismos, debo reconocer que algunos, los menos, hacen alegatos desafortunados. La realidad es muy distinta, sólo hay que pasear por las ciudades y se comprueba el ritmo al que se mueven los canarios. En el comercio por ejemplo, cuando te diriges a la caja para pagar las compras se comprueba la vitalidad del empleado al atenderte, lo hace con brío, señal de no haber pasado mala noche, esta no es una percepción es una constatación personal captada en el ambiente. El canario tiene sus flojeras, como lo tienen los demás y lo nota cuando coge la cartera hace sus cuentas y comprueba que el mes se le acaba a los 20 días. La Comunidad Canaria se sitúa con su PIB (renta per cápita), en la mitad de la tabla de las 17 comunidades autónomas, el dato contrasta con la riqueza natural de las islas que las sitúan con sus 1.500 km. de litoral entre las primeras de la península. El sector turístico no falla, todo lo contrario, va en aumento, es su potencial económico del que viven muchos canarios, pero la distribución del capital cae en picado en su redistribución. Se puede resumir en que el suelo es próspero, su explotación mediocre y sus gobernantes ineficientes. De estas fuentes nacen el exceso de trabajo sin remunerar y las contrataciones irregulares, si no fíjense en el dato de reciente publicación, el 44,6% de la población canaria es la más alta de España, que se encuentra en riesgo de pobreza y exclusión social. Pregunta: ¿Cómo se llega a tener a la mitad de los canarios en este umbral? No hay respuesta.

