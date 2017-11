Paco Frutos, veterano político de izquierdas que fue secretario general del PCE (1998-2009), sorprendió a muchos ciudadanos con su enérgica intervención en la masiva manifestación constitucionalista del 29/10 en Barcelona, al reprochar su inasistencia a la misma "a esta izquierda cómplice que dice que no es nacionalista pero que se va detrás de los nacionalistas y les baila el agua". Presumiblemente, hacía referencia a partidos o coaliciones como Cataluña en Comú (que auspicia Ada Colau), Podem (versión catalana de Podemos), Iniciativa per Catalunya etc., cuya actitud ante la independencia unilateral ha venido siendo equívoca y ambigua.

No era nada nuevo la postura de Frutos, quien en los últimos años ha reiterado su oposición a la política identitaria y al ilegal proceso independentista dirigido por la Generalitat, siendo uno de los más destacados firmantes catalanes de los manifiestos titulados Estafa Antidemocrática (contra el referéndum ilegal del 1-O), aparecidos en El País, El Mundo y El Periódico de Catalunya, y suscritos por centenares de personas de la izquierda política catalana y española en general.

En realidad, lo sorprendente no es la postura de Frutos (consecuente con los valores propios de la izquierda) sino, como él dice, que una gran parte de la izquierda catalana "baile el agua a los nacionalistas". El escritor Antonio Santamaría -autor de un recomendable libro sobre la evolución de CDC, el partido de Jordi Pujol- afirma que uno de los grandes éxitos del independentismo ha sido "sacar de la agenda política la cuestión social y sustituirla por el pleito nacionalista: un terreno siempre favorable a las clases dominantes".

A Santamaría le causa "estupor el grado de penetración del nacionalismo pequeñoburgués entre sectores de la izquierda social, política y sindical en Cataluña...", que alcanza incluso (y paradójicamente) a los minoritarios sindicatos anarquistas CNT y CGT.