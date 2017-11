Manifiesto sobre 'Pintura y poesía'

L os abajo firmantes, gentes de la cultura en muy distintas áreas de la vida pública, de la actividad artística, de la creación literaria, del trabajo universitario, etc., deseamos mostrar nuestra preocupación por el hecho de que haya sido cancelada la exposición Pintura y poesía: la tradición canaria del siglo XX, comisariada por dos conocidos expertos, profesores universitarios de extenso curriculum como críticos e investigadores y que por eso mismo, creemos, fueron invitados con todo acierto por el Gobierno de Canarias a llevar a efecto el proyecto de la exposición.

Si no nos equivocamos, es la primera vez en la historia de nuestra democracia que una exposición artística sufre en España esta clase de censura, aunque ha habido otras campañas de recogida de firmas en las redes sociales o a través de plataformas digitales que pedían cancelar una muestra determinada y que, al contrario que en este caso, no fueron atendidas por las instituciones responsables.

No deseamos entrar ahora a valorar los contenidos de la exposición (o no podemos hacerlo, puesto que su cancelación antes de que haya viajado a las otras islas nos ha impedido el poder formarnos nuestro propio juicio) y no todos nosotros, además, tenemos ni la autoridad ni las competencias en materia de arte y literatura que se requieren para ello.

Nos limitamos a señalar lo que consideramos inaceptable: que el criterio estético no sea rebatido con el criterio estético, sino con insultos, descalificaciones y acusaciones injustificadas de "misoginia" mediante el método de la calculadora en la mano comprobando el género masculino o femenino de los autores de las obras expuestas. La lucha contra la discriminación de la mujer es compartida por todos nosotros, como no puede ser de otra manera. Lamentamos, sin embargo, que esta lucha se limite a una mera cuestión porcentual, porque sabemos que se trata de un problema mucho más complejo que no puede ni debe resolverse mediante un recurso tan simplista y reductor.

Por todo ello, deseamos dejar constancia de nuestro rechazo a la clausura de la exposición, así como mostrar nuestra solidaridad con la independencia de juicio y con la libertad de pensamiento por parte de especialistas acreditados que, sean cuales sean nuestras opiniones sobre la exposición, han realizado un trabajo digno del mayor respeto y avalado por largos años de investigación y estudio.

Antonio Manuel Macías Hernández, Guillermo García-Alcalde, Pepe Dámaso, Maribel Nazco, Martín Chirino, Cristino de Vera y 175 firmantes más.