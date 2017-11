Propuestas en positivo sobre mujer y arte en relación a la exposicion misógina

Centrarse en el insulto no vale la pena. Intentar argumentar que las críticas no son contra nadie sino a favor de un futuro mejor es inútil entre tanto artículo de queja que intenta sentar cátedra. Creo que es mejor proponer alternativas en positivo, porque las hay, a una exposición misógina que no debió ser, pero fue y ya no se puede borrar. Podemos quedarnos en la queja o ver la cuestión no como un problema, sino como una oportunidad. A raíz del debate producido en torno a la exposición Pintura y poesía: la tradición canaria del siglo XX muchos pequeños movimientos telúricos están teniendo lugar de cara a las programaciones de los centros de arte de Canarias para 2018 y 2019. Esto ya es un efecto positivo de lo que ha sucedido. De nuevo hemos vuelto a centrar el debate de la cultura en la cuestión de género, que venía olvidándose y diluyéndose lentamente. Eso ya es un éxito.

1.- No hace falta triturar el catálogo, sino contraponerlo a otro catálogo realizado con más equilibrio, que analice el mismo periodo histórico desde otros puntos de vista. Simplemente hay que dejar el catálogo donde está hasta que un nuevo catálogo equilibrado esté preparado, y publicarlos los dos como un pack que demuestre las diferentes visiones y ángulos desde los que se puede analizar un mismo fenómeno, un mismo periodo, artístico y cultural.

2.- Se puede organizar otra exposición. Esta vez con visión de género. El coste podría ser el mismo que se utilizó para la exposición misógina, pero se podría hacer, incluso mejor, por la mitad de precio, en 2018. Propongo, además, sabiendo que igual ellas no aceptan, pues no saben nada, pero que serían unas candidatas ideales, por su preparación y visión de género, que esta vez sean las dos conservadoras del CAAM y el TEA quienes sean las comisarias, de la parte artística, y se reflexione sobre quien, sin intereses personales en la materia, podría analizar la poesía del siglo 20, quizás un hombre, para que fuera un comisariado realmente compartido y diverso. La ocasión para hacer justicia con las mujeres artistas y su visibilidad es magnífica ahora, tras lo acontecido, así que creo debería aprovecharse por parte del Gobierno de Canarias. No se trata de hacer una contra-exposición a la de Castro y Sánchez Robayna, sino preparar una exposición equilibrada, informada y justa para ambos géneros, sin olvidos en ninguno de ellos.

3.- Se debe analizar la igualdad en materia cultural en los 40 años de democracia en Canarias. En 2018 se cumplen 40 años de la Constitución, ¿por qué no hacer un análisis científico, basado en datos reales del avance de la igualdad entre los géneros en materia cultural desde 1978 hasta la actualidad? Con el resto del coste gastado en 2017 en la exposición mencionada, e incluso menos, el Gobierno podría sacar a concurso público la realización de este estudio y que gane el mejor equipo, empresa o institución preparada para llevarlo a cabo.

Dulce Xerach Pérez. Abogada y escritora. Profesora de la Universidad Europea de Canarias.