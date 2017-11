La milagrosa renta básica

Por supuesto, en el debate sobre la pobreza y la desigualdad en Canarias -una situación social y económicamente insostenible a medio plazo sometida ahora a discusión en el Parlamento- no podía faltar el recurso a la renta básica. Nueva Canarias es la fuerza política que más tiempo lleva insistiendo en la propuesta, aunque jamás ha sido demasiado precisa a la hora de concretarla. Cabe deducir de las palabras y comunicados de Román Rodríguez, líder y portavoz de NC en la Cámara, que no se defiende una renta básica universal, sino una ayuda estable y regular para aquellas familias isleñas que hayan caído en la pobreza o estén en riesgo o sumergidas ya en la exclusión social.

Para establecer una referencia, en Canarias unas 100.000 personas llevan actualmente más de dos años (a veces muchos más) sin conseguir un puesto de trabajo. Es la verdadera placenta de la pobreza, la miseria y, parcialmente, de la creciente desigualdad y polarización de la sociedad canaria. Una renta básica de 500 euros mensuales -una cuantía muy ajustada para cubrir las necesidades más apremiantes- significaría un desembolso de unos 600 millones de euros al año. Si se quiere acotar más el segmento de destinatarios de una renta básica -digamos al 25% de los desempleados de larga duración que llevan más tiempo en el paro o con cargas familiares más apremiantes- el coste asciende a unos 150 millones de euros anuales. En términos exclusivamente financieros resulta, por supuesto, más asumible la segunda cifra que la primera. Pero en todo caso la aplicación de esa renta básica selectiva se enfrentaría a limitaciones y problemas que han señalado repetidamente tanto economistas liberales como socialdemócratas:

a) Este 25-30% de desempleados embarrancados en la pobreza, incluso en la pobreza severa, previsiblemente se convertirán en un problema cronificado en el tiempo, singularmente, los mayores de 50 años, que muy difícilmente encontrarán un empleo. Por otro lado el subempleo y las formas más precarias de contratación no deberían convertirse en excusas para suspender esta ayuda. Por tanto, los 150-170 millones de euros se convertirán en un gasto casi a perpetuidad en los presupuestos de la Comunidad autonómica. En una legislatura, y solo para proporcionar la renta básica a este segmento de desempleados, pueden gastarse más de 600 millones de euros.

b) En ningún modelo de aplicación de una renta básica -desde luego, no se está haciendo en el experimento que se desarrolla en estos años en Finlandia- se considera sumar esta ayuda a otras preexistentes. Rodríguez aboga -muy razonablemente- por elevar la Prestación Canaria de Inserción, pero a ella no se podrían acoger los beneficiarios de una renta básica. Ni a ninguna otra si no se quiere disparar los costes y hacerla inviable. Renta básica, tarjera sanitaria y enseñanza gratuita para los hijos: nada más. Y eso en la mejor de las opciones.

c) Una renta básica tiene sus propias exigencias administrativas. Los sectores más vulnerables socialmente son aquellos a los que más les cuesta acceder a las administraciones públicas y tramitar cualquier subsidio, sobre todo, si se les demandan unos requisitos técnicamente complejos. La aplicación de una renta básica exigiría reforzar una atención más especializada de los servicios sociales para optimizar socialmente el valor de la ayuda.

d) No es una bajeza suponer, al menos hipotéticamente, que una renta básica desmovilizaría a muchas personas en la búsqueda de empleo. Está ocurriendo en Finlandia, en el programa piloto puesto en marcha por el gobierno de centro derecha; no parece verosímil que no ocurra aquí. Sería necesario calcular cómo afectaría a la Hacienda autonómica que un 5, 6 o 7% de la población optara por solicitar la renta básica antes de trabajar y cotizar fiscalmente.

Para muchos ciudadanos y fuerzas políticas progresistas la renta básica se antoja una portentosa panacea contra la pauperización y la desigualdad. Román Rodríguez habla como si se pudiera establecer la renta básica firmando un decreto y sin necesidad de diálogo, de reflexión jurídica o de cálculos financieros y proyecciones fiscales. Pero no se corta un pelo. Le pone mucha laca. Como a su izquierdismo.

