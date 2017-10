Hay que protegerse

El bombardeo de noticias, aunque no se crea, actúa en nuestro interior como germen patógeno incontrolado que impide el normal funcionamiento de nuestro organismo. Afecta, por ejemplo, a las glándulas de salivación, falta de saliva, el fenómeno se observa cuando se habla, porque las pausas son muy duraderas, si quieres seguir hablando te lo impide la sequedad del paladar, por lo general se recurre al vaso de agua para dar fluidez a las vías que conducen a la laringe, y es entonces cuando las cuerdas vocales se mimbrean y se produce la voz. Afectan también las noticias que tienen contenidos repetitivos. Cataluña, Cataluña... Artículo 155, Artículo 155..., esta repetida sonata una y otra vez termina también afectando al oído interno y al externo. Este último sonido es de menor relevancia porque desaparece cuando entra una nueva noticia. En cambio el redoble del primero abre un archivo y guarda la perorata en el interior del cerebro, puede afectar al sistema nervioso y la reacción es de difícil predicción. Abstraerte de lo que sucede sería la receta que aconsejaría un médico si es que se recurre a su consulta, pero claro, a ver quién es el guapo que se presenta en una consulta en un centro de Salud de la Seguridad Social y le cuenta al doctor que tiene las neuronas desquiciadas por el bombardeo de noticias. En el supuesto que el día que le han dado cita no hubiese exceso de pacientes le dedicarían algún tiempo extra, y más allá del consejo que sería, como mucho, no ponga la TV, ni la radio y no lea el periódico. De seguir persistiendo los síntomas no acuda a tomar café en su lugar habitual, hágalo en una cafetería diferente, pero no olvide llevar puestos tapones en los oídos. Después de estos consejos si persiste los síntomas, le queda como solución a largo plazo alquilar el búnker que se ha construido su vecino, que a la entrada tiene hondeando la estelada, y alquilárselo hasta que desaparezcan los bombardeos.

