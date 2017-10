Platón, hoy

Desde casa tengo una bonita vista al mar, el agua se encuentra muy cerca del edificio y ningún obstáculo me impide la contemplación, ¡soy una persona afortunada! Llegar hasta aquí no puedo decir que haya sido fácil, he tenido que esperar muchos años para conseguirlo, las herramientas para ello han sido el trabajo continuo, las buenas condiciones laborales y, cómo no, la suerte. ¿He conseguido lo que deseaba?, pues con franqueza no lo sé. Lo que sé con certeza tiene que ver con la honradez y sin abusar de la pedantería con el respeto al prójimo, con estos parámetros he llegado hasta la orilla. Escribiendo las primeras líneas no he centrado ninguna idea, pero seguiré con la escritura y ya saldrá. El siglo pasado en el que nací y el presente XXI se diferencian básicamente en la construcción de la PAZ, con mayúsculas. Hay que ser justos con el término porque para conseguirlo tuvieron que morir millones de personas. Qué quiso decir Platón, el padre de la filosofía, con esta frase: "La acumulación excesiva de algo causa una reacción en dirección opuesta" es una frase abstracta de distintas aplicaciones. Yo la quiero traer sin ningún complejo al área del progreso. Europa quedo arrasada por las dos Guerras Mundiales, siendo los protagonistas por antonomasia las dos potencias antagónicas, EEUU y la URSS, que eran los dominadores de todo el orbe mundial. La desintegración de la URSS abrió paso a nuevas naciones, hoy algunas integradas en la UE. Con la llagada de nuevos países hay que rediseñar las estructuras existentes para hacer compatible y viable la convivencia con los nuevos integrantes de la Unión Europea. Se consigue así conexionar la integración, de tal manera que a su vez se fortalece las estructuras de cada nación, respetando de manera inequívoca las leyes internas de cada nación. La salida de un país miembro de la Unión esta prevista en los tratados. La desconexión de un trozo de un aís miembro no está en ningún tratado. Platónp, hoy, no habría hecho suya la frase.

Teófilo Pérez Campuzano

Puerto de la Cruz