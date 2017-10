Todo el procés es un desfile de simulacros. Exactamente igual que un preadolescente que sabe que los padres son los Reyes Magos, pero quiere seguir creyendo en los Reyes Magos, porque es bonito, y emocionante, y si uno deja de creer, igual no hay regalos. Aquí la narrativa es parcialmente inversa: si dejas de creer en el Rey los regalos te lloverán porque la vida (y la Historia) son justas con quienes están al lado de la libertad y la identidad de los pueblos. No están dispuestos a que la realidad les estropee la fiesta. Pero la realidad llegará y además tiene prisa: hoy sábado se publica en el Boletín Oficial del Estado la destitución de Carles Puigdemont y de todos los consejeros del Govern.

La Generalitat no tiene capacidad para imponer una independencia que se basa en sucesivos actos ilegales y que no cuenta con ningún respaldo internacional. ¿Mandará a un centenar de mossos al aeropuerto del Prat para tomar el control de las instalaciones? ¿Y otro centenar de agentes al Puerto de Barcelona? ¿Quedará algún policía autonómico libre para custodiar al peluquero del president? Mientras miles de ciudadanos festejan esa monumental mamarrachada en el centro de la capital catalana el país ha perdido de un plumazo uno de los regímenes con mayor autonomía política y administrativa que puede gozar una región en Europa. Es tal el hambre simbólica de los independentistas que les basta con los simulacros que ellos mismos han urdido como los niños construyen sus propios juguetes con cajas de zapatos y trabas para tender la ropa. En medio de esa multitud estremecida Baudrillard lo hubiera pasado estupendamente. Después de cinco años la imagen -una república catalana independiente- se ha desconectado de la realidad y es su propio simulacro. Las imposibilidades, los problemas, los costes económicos, políticos y emocionales son devorados por el simulacro que engorda y reluce con sus propias contradicciones. Todo ha sido (falsamente) bueno para el procés, cuya prostitución simbólica de una estrategia política sustancialmente escenográfica ha triunfado. La independencia es un acto preformativo, como declaró en un mitin inolvidable Junqueras, el patriota gordinflas y catolicorro, una de las figuras más tenebrosas en Cataluña en los últimos veinte años: para ser independiente basta con declararse independiente. La independencia no es otra cosa que los signos de la independencia: la estelada, las diadas multitudinarias, las manifestaciones, los pasteleros discursos de Puigdemont, las pancartas histéricas, los delirios historiográficos rebuznados por la Asamblea Nacional de Cataluña, varias estúpidas cargas policiales durante el 1 de octubre, ese engreído mocoso de Rufián gritándole a Rajoy que sacara sus sucias manos fuera de su patria sagrada. Las imágenes sustituyen una pesada realidad integrada por intereses financieros y empresariales, por leyes europeas y españolas, por burocracias, por obligaciones económicas y procedimientos administrativos y pensiones y escuelas y hospitales. Las imágenes -dicho baudrillanamente- secuestran y terminan asesinando a lo real. Ya no tienen ninguna función representativa. Se representan a sí mismas.

Algunos lo llaman independencia virtual. Ni siquiera es eso. Es un simulacro cuya principal función es refrendar un relato autoconclusivo y reproducirse a sí mismo. Ah, si el pueblo se estuviera quieto ahí, llenando las plazas, durante los próximos treinta años, sin necesidad de volver a la oficina, al curro, a la universidad, y descubrir la catástrofe. Es una lástima que así no pueda construirse una república pero, ¿y lo que nos hemos divertido? ¿Y todos lo que hemos podido emocionarnos? ¿Y las ruinas y desafueros -perfectamente evitables- que nos esperan? Vamos. No digan que simular una independencia no vale la pena.

