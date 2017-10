Proporcionado boicot

Al margen del 155 y como proporcionada respuesta a esa parte de sectarios separatistas en Cataluña que nos acusan de que España les roba, circulan mensajes con listas de productos catalanes aconsejando hacerles el boicot de no adquirirlos. Es un consejo fácil de cumplir y proporcionado con la injuria que nos lanzan, pues sería de muy tontos que si nos llaman ladrones les compremos sus productos. Pero como bien sabemos, por mucho que nos mientan y manipulen, no todos los catalanes son separatistas; sino que hay una gran cantidad que encima son los que más padecen y soportan desde hace tiempo los ataques y la marginadora presión secesionista. Precisamente por esto, hay que saber distinguir entre unos y otros, dirigiendo el boicot sólo contra aquellos productos que se lo merezcan, pero no por ser catalanes, sino por el apoyo al separatismo de sus empresarios, se queden en Cataluña o se hayan ido ahora de allí demostrando doblemente su traición. Porque esta sería la razón del boicot: su apoyo al separatismo; ya se trate de catalanes, vascos, gallegos, andaluces, valencianos, etc. No penalicemos a otros que no sólo carecen de culpa, sino que a pesar de la actitud abandonista de los sucesivos gobiernos, nos demuestran con su defensa de España mucho más valor que el de quienes residimos en otras regiones, donde felizmente carecemos de separatistas.