Preguntas políticamente incorrectas

Y si un día mi hijo decide irse de casa, independizarse y vivir por su cuenta arriesgándolo todo? ¿Y si mi hijo tiene su estado civil desarrollado hasta el punto que la sociedad considera que ya ha alcanzado la madurez suficiente como para vivir por su cuenta? ¿Y si tiene trabajo y su economía le permite vivir solo y financiarse sus caprichos sin necesidad de vivir bajo nuestra tutela? ¿Y si?? Pues eso. Que nos alegramos mucho y le damos dos palmaditas en la espalda, le ayudamos dentro de nuestras posibilidades a que se compre un piso y le damos nuestras bendiciones, le decimos adiós y cerramos la puerta con la alegría y el convencimiento de haber hecho lo que debíamos hacer.

¿Y si en lugar de un hijo fuera una parte de nuestras propiedades que puede autogestionarse perfectamente, que da las cosechas suficientes para alimentar al ganado que en ellas pace, carne, leche, frutas y verduras y el grano necesario para que la familia que allí ha vivido durante años compre ese terreno con el dinero ahorrado y ser independientes del resto de la granja? ¿Y si a nosotros, los canarios, nos proponen una vida independiente del resto del mundo con nuestra economía, nuestra sanidad y nuestra educación bien gestionada por gentes que quieren lo mejor para nuestro archipiélago y ya no tengamos que estar dependiendo de un gobierno central que distribuye el dinero, el poder y la gloria a su conveniencia? ¿Y si el problema no fuéramos nosotros, sino ellos, los corruptos que nos dirigen y roban de nuestras arcas públicas, ineptos, cortos de luces, poco preparados para tales gobiernos, con una actitud prepotente y dictatorial en los cargos que les hemos encomendado a través de las urnas?

¿Y si la causa de tanto mal no radicara en el pueblo que opina, piensa y quiere más honradez, más justicia y libertades? ¿Y si los ciudadanos de un lugar tuvieran razón al pedir más claridad en la gestión publica, menos corrupción, menos ladrones, menos delincuencia, más agilidad en los departamentos sociales, menos princesas y más escuelas, menos desfiles y más sanidad, menos banderas y más reparto equitativo de los bienes comunes? ¿Y si, en definitiva, nos hemos equivocado al negarle a Cataluña sus derechos y libertades solo y únicamente porque no creemos en sus gobernantes corruptos y evasores, deslenguados y tiránicos, enfermos de poder y resentidos contra nombres que la historia aún no ha conseguido borrar para siempre? ¿Y si el pueblo catalán tiene razón y se equivocaron en la manera y forma de pedirlo? ¿Y si la democracia actual en muchos países es una enorme mentira construida para beneficio de ciudadanos y políticos perversos? ¿Y si volviera la filosofía a las aulas?