La doble moral

Cuando escribo este artículo y, sobre todo, cuando llegue a ustedes estaremos cansados de hablar de Zebenzui González, el ex concejal del PSOE de La Laguna, famoso por su forma de gestionar los recursos humanos del Ayuntamiento. Al parecer "enchufaba" a mujeres en la Administración para después él "enchufarles" el? Bueno, el caso es que esa fantochada, esa salida de tono, ese acoso laboral -si es cierto que mantenía relaciones sexuales con sus empleadas para que conservaran el empleo y todo no es producto de un ajuste de cuentas cainita- le ha costado el puesto, que nunca debió tener, porque no creo que esta sea la primera vez que deja al aire su falta de cerebro. Y es obvio, no voy a descubrir yo nada nuevo, que ese comportamiento deja mucho que desear, es inmoral e inadmisible. Bien. Pero a mí me surge otra duda: todos nos hemos hecho eco de que esa conversación se mantuvo el tres de agosto pero salió a la luz pública el quince de septiembre, aproximadamente. No sé quién filtró esta noticia, claro está que algún miembro del grupo hizo la famosa captura de pantalla -qué sería de nosotros sin las capturas de pantalla- y la usó en su beneficio, sí, el suyo beneficio propio, político. A lo Rajoy. Sin lugar a dudas, y para que no se preste a confusión (no sé qué me pasa últimamente pero hable de lo que hable y cómo lo hable, siempre me llueven críticas despiadadas), el culpable es Zebenzuí por usar su poder en el Ayuntamiento para hacer las contrataciones que le daba la gana y como le daba la gana. Peor aún: por cobrarse los favores en carne, aunque después de verle la cara no sé yo quién sería capaz de acostarse con él, ni por un empleo, ni por la crisis? Pero, ¿la persona que coló a los medios de comunicación esa conversación de un mes y medio atrás es del todo moralmente correcta o disfruta de una ética intachable? A mi juicio, no. Es igual de rastrero, de manipulador y falso que el Zeben vividor. ¿Que por qué? Cuando a ti algo te parece una falta de respeto, sobre todo de esa magnitud, lo gritas a los cuatro vientos al momento, como muy tarde al día siguiente después de calibrar sus consecuencias. Pero eso ya es raro dado que en medio segundo podemos hacer -para bien y para mal- que una noticia circule por las redes. Sin embargo, cuando aguardas serenamente hasta el momento que tú consideras oportuno, ahí hay maldad. Porque realmente al "infiltrador" le importaba un carajo a cuántas pobres mujeres ha podido manosear y a cuántas extorsionar con el argumento "yo te di un empleo", en plan: agáchate y bésame "el anillo". Lo único que le importaba era quitarse del medio a un rival, a un enemigo, a la manzana podrida, sí. Pero no es un héroe por descubrir el pastel tan tarde.

Nunca he sabido distinguir la derecha de la izquierda, me perdí ese capítulo de Barrio Sésamo y no es santo de mi devoción Rajoy, como tampoco lo es Sánchez, ni Iglesias ni ninguno, pero en esta ocasión he de soltar una lanza a favor del presidente del Gobierno, porque aunque él lo dice a su manera, ininteligible, al final es el único que dice la verdad. Aquí todos, de derechas o de izquierdas, muy españoles y mucho españoles, van a lo que van: al beneficio suyo, político.