Se cree que nuestros antepasados, el Homo Erectus, que vivieron hace unos 790.000 mil años, descubrieron el fuego, por entonces para esas gentes era un elemento imprescindible para sus vidas, como hoy lo es para nosotros la cocina eléctrica. Por aquel entonces es de suponer que tendrían sus dificultades, para encender y para mantener viva la llama. Así sin dejar de suponer porque hablar de tantos años atrás y sin escritura, es como hoy querer predicar en el desierto. Se ha vivido en los últimos días el espanto destructivo del fuego, en nuestro país y en el vecino Portugal, que por desgracia se ha cobrado vidas humanas. Los destrozos materiales y naturales se cuantificarán prudentemente cuando se disponga de datos concisos. El dato revelador de la catástrofe viene de la mano y nunca mejor dicho de la intervención humana. Se podrían encontrar factores de piromanía, una enfermedad patológica o de incendiarios cuyo interés es el de lucrarse y a la vez causar daño, estos actos justifican la acción judicial sin ningún tipo de amparo y con el agravante de criminalidad de autor o autores contra personas y bienes naturales. Poner coto a estos comportamientos en una población tan diversa, dispersa y de abundante terreno forestal es una tarea de muy difícil solución por no decir imposible. Lo que es posible es aumentar los medios existentes sean terrestres o aéreos. Con más medidas se reduciría el impacto devastador del fuego, con campañas preventivas para la limpieza de maleza y rastrojos que es combustible ideal para la propagación de las llamas se estará ayudando al mantenimiento del ecosistema. En esa zona norte del aís se ha podido ver el arrojo desinteresado de cientos de personas interviniendo con peligro de sus vidas en la ayuda a los profesionales para sofocar los incendios, no es de menor mérito ni mucho menos esta reacción espontpánea ante una catástrofe como la vivida. Los brigadistas voluntarios y la aparición de la lluvia han hecho posible que el fuego no haya tenido mayores dimensiones.

