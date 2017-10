Dicen que la luz es el mensajero de las estrellas y en sus diferentes formas (visible, infrarroja, rayos X, rayos gamma, etcétera) nos ha permitido adentrarnos en el fascinante paisaje interestelar y fotografiar el cosmos. Pero esta aproximación tiene sus límites. Y por ello, cuando en los años setenta la comunidad astronómica se volcaba en el desarrollo de potentes telescopios ópticos, los galardonados con el premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica 2017 y el Nobel de Física 2017 propusieron una aproximación radicalmente diferente: escuchar al cosmos, en vez de mirarlo, valiéndose para ello de las ondas gravitacionales. Y es que la frecuencia de estas ondas gravitacionales es similar a la del sonido.

Las ondas gravitacionales permiten extraer una muy valiosa información que no es posible a través de las ondas luminosas. Piense en un agujero negro. Su atracción gravitatoria es tan fuerte que no deja escapar ni la luz; por eso precisamente es negro y no podemos verlo con los telescopios ópticos. En todo caso, a través de las ondas gravitacionales podremos escuchar el estruendo generado tras el choque o fusión de dos agujeros negros, podremos oír a las supernovas, que no son más que explosiones de estrellas cuando éstas llegan a su etapa final; podremos escuchar la colisión de estrellas de neutrones o quizás un día el Big Bang, esa gran explosión que marcó el inicio del todo. En definitiva, las ondas gravitacionales contienen la información para reconstruir un Universo dinámico y a veces invisible.

Hace 1.300 millones de años, en una galaxia muy distante, se producto un violento evento: la colisión de dos agujeros negros. De la misma manera que al tirar una piedra a un estanque se generan esas olas u ondas que se propagan por el agua, el choque de los dos agujeros negros generó unas intensas ondas gravitacionales que comenzaron a propagarse por el Universo a lo largo de los años.

Arqueología cósmica

Vamos a tratar de contextualizar en el tiempo ese evento cósmico. Hace 1.300 millones de años era el momento en el que aparecían los primeros seres vivos multicelulares en el planeta Tierra. Esas formas de vida primitivas fueron evolucionando hacia corales, peces, plantas, dinosaurios, monos?, hasta llegar al Homo sapiens. Podríamos decir que del Homo sapiens -una especie que piensa- hemos pasado al Homo sapiens sapiens. Se trata de una especie que "piensa que piensa", que reflexiona sobre sí misma y siente curiosidad por el mundo que le rodea. Esta curiosidad llevó a Albert Einstein a predecir la existencia de las mencionadas ondas gravitacionales en su Teoría General de la Relatividad.

El Homo sapiens sapiens adquiría conocimientos que luego fue capaz de traducir en tecnología o aplicaciones prácticas. Nacía así el Homo tecnologicus. Esta nueva especie se caracteriza por haber convertido la tecnología en compañera inseparable de sus vidas. Rainer Weiss, Kip S. Thorne, Barry C. Barish y la Colaboración Científica LIGO llevaron la tecnología a su máxima expresión, desarrollando el fascinante detector de ondas gravitacionales LIGO. LIGO es un poderoso micrófono con el potencial para captar diferentes sonidos del Universo. El 14 de septiembre de 2015 LIGO escuchó por primera vez la colisión de dos agujeros negros, esa que tuvo lugar hace 1.300 millones de años. Pero esto es sólo el comienzo, ya se han registrado nuevas colisiones. ¡Prepárese para disfrutar de la majestuosa y fascinante sinfonía cósmica!

Así funciona LIGO

¿Cómo funciona el micrófono LIGO? ¿Cómo detecta las ondas gravitacionales? Einstein afirmaba: "No entiendes realmente algo a menos que seas capaz de explicárselo a tu abuela". Así que vamos a tratar de explicar a las abuelas del mundo cómo funciona el detector de ondas gravitacionales LIGO. Una abuela manda a sus dos nietos a comprar pan. Cada uno va por una calle diferente, siendo la distancia a recorrer idéntica. Uno de ellos se retrasa. La abuela le reprende: "Te has tropezado con alguien y por eso has tardado más".

Los Princesa de la Ciencia 2017 hicieron algo similar. Enviaron haces de rayos láser en un viaje de ida y vuelta por dos caminos diferentes, pero de igual longitud. Uno de los haces láser se retrasó. ¡Se había tropezado con ondas gravitacionales! Así detecta LIGO, de forma indirecta, estas escurridizas ondas.

Astronomía multimedia

Dos agujeros negros en órbitas cercanas giran uno alrededor del otro en una especie de ballet o cortejo cósmico. Al final se abrazan y funden en un único agujero negro. A efectos cósmicos, este abrazo o encuentro entre dos objetos de gran masa se traduce en esa gran colisión que podemos escuchar a través de las ondas gravitacionales generadas. Algo similar podemos decir del cortejo cósmico y posterior colisión de dos estrellas de neutrones. Pero en este caso, además de generar sonido también se emiten destellos de luz. ¡Tenemos dos mensajeros -luz y sonido- para estudiar un mismo evento cósmico. Esto nos proporciona una muy valiosa información complementaria. ¡Bienvenidos a la fascinante era de la astronomía multimedia!

Y si el Sol desapareciese...

Imagine por un momento que el Sol desaparece. ¿Qué ocurriría? La Teoría de la Gravitación de Newton predice que la Tierra abandonaría instantáneamente su órbita, como si hubiesen cortado una hipotética cuerda que la sujetaba al Sol, saliendo entonces despedida hacia otros rincones del Universo.

Pero en la Teoría de la Relatividad de Einstein, la atracción gravitatoria no actúa como lo haría una cuerda. La atracción es causada por unas ondas -las denominadas ondas gravitacionales- que se propagan desde el Sol a la Tierra, tardando ocho minutos en completar el recorrido. Por ello, si el Sol desapareciese la Tierra aún seguiría ocho minutos en órbita, girando alrededor del lugar que antes ocupaba el Sol. ¿Será tiempo suficiente para escapar de nuestro planeta?