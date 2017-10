Baruch de Spinoza juega en el Barça

Queremos creer que el fútbol es un deporte de equipo, pero es que hay algunos futbolistas que, maldita sea, se empeñan en demostrar lo contrario. El Madrid de Ronaldo, el Barça de Messi, el PSG de Neymar, el Manchester City del que toque esta temporada. De acuerdo, hay equipos que no necesitan la ayuda de futbolistas descomunales para salirse de lo común, pero es que esos equipos (Atlético de Madrid, Milan, Liverpool) no suelen ganar muchos títulos últimamente, de tal forma que es tentador concluir que si Ronaldo jugara en el Atlético de Madrid, si Messi vistiera la camiseta del Milan, y si Neymar fuera el ídolo de Anfield estaríamos hablando de un Atlético de Madrid preparado para dar un paso más allá de las románticas derrotas, de un Milan resucitado después de muchos años de invisibilidad, y de un Liverpool con alguna oportunidad de ganar la Premier League. De verdad que creo, como decía Di Stéfano, que nadie es mejor que todos juntos. Lo creo. Pero es que luego veo a Ronaldo, a Messi, a Neymar y a otro puñadito de genios y tengo que mirar para otro lado.

¿He dicho genios? El gran historiador del arte Kenneth Clark (le recomiendo que no se pierda Civilización, la extraordinaria serie documental que escribió para la BBC) decía que al estudiar la historia de la civilización hay que procurar mantener un equilibrio entre el genio individual y el estado moral o espiritual de una sociedad pero que, por irracional que pudiera parecer, él creía en el genio y en que todo cuanto de valor ha ocurrido en el mundo ha sido obra de individuos. Sin embargo, Clark matizaba esta contundente opinión al sostener que las figuras superlativamente grandes de la historia (Dante, Miguel Ángel, Shakespeare, Newton, Goethe) deben ser, hasta cierto punto, un resumen de sus épocas. Me parece que, en fútbol, podemos decir cosas parecidas porque también hay que mantener un equilibrio entre el genio individual de Ronaldo y el estado moral o espiritual de un equipo, el Real Madrid, que siempre es el Real Madrid pase lo que pase y pase quien pase por el equipo. Quizás, aunque exagerando, todo cuanto de valor ha conseguido el Madrid o el Barça estas últimas temporadas ha sido obra del genio de Ronaldo y de Messi, pero incluso esos futbolistas superlativamente grandes deben ser el resumen de una época futbolística. ¿Alguien dudaba de que Ronaldo marcaría el gol de la victoria del Madrid en Getafe, precisamente cuando algunos ya hablaban de un Ronaldo en crisis? Ahora bien, ¿ese gol de Ronaldo, a pase de Isco, no es el resumen de una época futbolística, la del Madrid de Zidane, que se caracteriza por ganar, y ganar, y ganar, y ganar, y volver a ganar casi siempre marcando goles cuando el tiempo sopla en la nuca?

Algo tienen futbolistas como Ronaldo, Messi o Neymar cuando pueden resumir una época con su juego. Y, sin embargo, hay fútbol, mucho fútbol, más allá de los futbolistas superlativos. Como observa el mismo Clak en Civilización, el libro que escribió a partir de la serie documental, la invención de la lente en el siglo XVII cambió el universo para siempre porque el telescopio (inventado en Holanda pero desarrollado por Galileo) descubrió mundos nuevos en el espacio y el microscopio permitió al científico holandés Van Leuwenhoek descubrir mundos nuevos en una gota de agua. Pero, ¿quién pulía las lentes que hacían posibles todas aquellas observaciones nuevas y maravillosas?

El gran filósofo Baruch de Spinoza, también holandés, escribió textos deslumbrantes y, a la vez, fue el mejor pulidor de lentes de Europa. De acuerdo, Ronaldo, Messi, Neymar y compañía nos descubren nuevos mundos en el espacio y en las gotas de agua, pero ¿quién pule las lentes en sus equipos? Cruyff (otro holandés) era un genio, pero en la selección holandesa y en el Barça tenía a su lado a excelentes pulidores de lentes.

Con esto quiero decir que hay un tipo de jugador, del que se habla poco, que es a la vez un genio y el resumen de una época, un astrónomo y un pulidor de lentes. Se llama Busquets, Sergio Busquets. Como Spinoza, el futbolista del Barcelona nos deslumbra con su juego y, además, se dedica a pulir lentes para Messi. No sé si hay otro como él.