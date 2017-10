La desigualdad es un mal negocio

Algún comentarista perverso podría asegurar que ya existe un Plan contra la Pobreza en Canarias y que se llama, por ejemplo, Plan Integral de Empleo. Y no estaría totalmente desacertado, porque el PIEC -un fracaso carísimo- ha demostrado ser un instrumento muy ineficaz para crear puestos de trabajo, pero ha proporcionado modestas y fugaces salidas salariales a muchas miles de personas en Canarias durante lustros. Solo muy recientemente han tomado cuerpo reflexiones científicas, denuncias políticas y alarmas periodísticas sobre el crecimiento de la pobreza y de la desigualdad en las islas. Casi el 45% de los canarios está en riesgo de caer en la pobreza o en la exclusión brutal. Media docena de empresarios declaran patrimonios cuya suma supera los 20.000 millones de euros. Esta comunidad autonómica padece la media salarial más baja de toda España. No hay que echarle la culpa exclusivamente a esta maldita década de crisis económica. En el informe anual del Consejo Económico y Social de Canarias de 2008, dirigido por el profesor David Padrón Marrero, ya se advertía lo que estaba ocurriendo y su deriva más obvia: "Ha aumentado la presencia relativa tanto de los hogares con menores ingresos como la de los hogares situados en los tramos de ingresos más altos (?). Por el contrario, el peso relativo de los hogares con niveles medios de ingresos ha retrocedido. Expresado en otros términos, en los últimos años la sociedad canaria parece haber experimentado cierto proceso de polarización. Y, aún más importante, esta tendencia se ha producido en una etapa de bonanza económica. Habrá que ver qué sucede en el nuevo contexto económico, marcado por una crisis de gran intensidad y de duración aún incierta. Aunque aún es pronto, si la crisis se prolonga en el tiempo, la tasa de paro sigue aumentando y, sobre todo, a medida que los desempleados vayan agotando los plazos de percepción de las prestaciones por desempleo, es de esperar que esta fragmentación pueda agravarse sustancialmente". Es exactamente lo que ha ocurrido. Para que luego digan que los economistas solo han aprendido a profetizar el pasado.

No es tan difícil entender las razones que explican la marcha triunfal de esta polarización y que solo podía tomar aliento precisamente cuando las cosas marchaban razonablemente bien en términos de crecimiento del PIB. La desigualdad se cronifica en periodos de parálisis o decrecimiento económico, pero prospera realmente cuando el crecimiento se reactiva. Porque el PIB no crece en el vacío sino sobre un modelo de desarrollo económico y un conjunto de relaciones sociales y laborales formales e informales. Por eso es perfectamente posible un PIB que crezca por encima del 2,5% y se produzca una creación de empleo lenta y modesta. La desigualdad seguirá creciendo mientras se mantenga un desempleo estructural que desde hace siete u ocho años supera el 20% y que ha llegado a situarse por encima del 30% de la población activa. Dos tercios de los parados canarios llevan sin empleo estable más de dos años, es decir, ya no disponen de subsidios, salvo algunos programas de ayudas de carácter municipal. Son decenas de miles de personas a un paso de la miseria y que en el futuro cobrarán (si tienen suerte) míseras pensiones de caridad. La lucha contra la pobreza y la desigualdad pasa prioritariamente por una creación sostenida de puestos de trabajo para recortar en dos tercios la tasa de desempleo actual.

Por supuesto eso no es suficiente. La creación sostenida de puestos de trabajo demanda cambios en el modelo de desarrollo -sin las cuales es pura melancolía mejorar la empleabilidad para empresas que no existen- y en la legislación laboral. No se trata de poner en marcha un programa nacionalista, socialista o conservador. Es simplemente cuestión de sentido común. La desigualdad creciente fractura la cohesión social, esclerotiza la democracia y es, a la larga, un mal negocio hasta para los que más ganan en el negocio. Canarias se está jugando su viabilidad económica como país en estos años amargos e inciertos y los que esperan que escampe serán los responsables de una inundación que nos cubrirá a todos.

