Patrañas y errores

Nuestro siroco cotidiano son las patrañas, no este modesto polvo de origen sahariano que apenas molesta algunos días del año. La arena se marcha, las patrañas quedan. Las patrañas, por cierto, no son patrimonio del poder y menos aún del poder visible y obvio. Apenas es necesario un mínimo esfuerzo para recordar que hace un mes y medio las microalgas eran la señal inequívoca de un envenenamiento de las aguas costeras en Canarias. Quien osara a mostrarse escéptico sobre la relación causal entre vertidos de aguas residuales y colonias de microalgas merecía la sospecha de infame cómplice y tiralevitas del Gobierno autonómico. Las asquerosas cianobacterias han desaparecido, y no precisamente aterrorizadas por las declaraciones incendiarias y las patéticas manifestaciones convocadas por un hediondo oportunismo político, sino por un cambio de circunstancias meteorológicas. Motivo de denuncias tronantes y escándalo vocinglero hace pocas semanas, nadie atestigua ahora su ausencia. Qué más da.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia no ha denegado ninguna autorización administrativa al proyecto de gasificadora en el nonato puerto industrial de Granadilla. Es imprescindible una ignorancia muy notable para suponer que la CNMC se dedica a facilitar o denegar autorizaciones administrativas. Una de las patrañas preferidas de nuestro encantador ecosistema ideológico consiste en insistir en que la regasificadora -como el mismo puerto industrial- son un proyecto colosalista fruto de una aviesa conspiración entre la dirección de CC y la élite empresarial tinerfeña. Una conspiración realmente curiosa porque, casi dieciocho (18) años después de abierto este expediente sigue más o menos embarrancado y cubriendo agónicamente etapas administrativas. Nadie que conozca medianamente a nuestros más descollantes escualos empresariales puede creer con seriedad en que están dispuestos a meter pasta durante casi veinte años sin ver un maldito euro de retorno. De hecho los operadores privados que, en su mayoría recelosos, se introdujeron un fisco a regañadientes en el negocio de la gasificación, integrándose en el capital de Gascan, despacharon con rapidez sus participaciones en 2011, y finalmente, a principios de 2015, Enagás Transporte adquirió la totalidad de las acciones de Gascan a Endesa y Sodecan, en cumplimiento, por cierto, de lo dispuesto en la ley 17/2013 sobre los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares. Ya no hay ni rastro de desagalladas oligarquías empresariales en esta crónica interminable y a ratos exasperante. Qué más da.

He visto adornar este complot en algún artículo pendejo con alusiones al aeropuerto Reina Sofía -sin duda ATI, quizás el mismo Fernando Clavijo, presionó canallescamente para la inauguración en 1978- y a la moción de censura en el ayuntamiento de Granadilla en la que Coalición Canaria y el PP desplazaron del poder al socialista Jaime González Cejas. Lo más extraordinario en que el PSOE de Granadilla -y muy elocuentemente el propio González Cejas- siempre fue un ardiente defensor del puerto industrial de Granadilla y de la planta de gasificación, mientras que el nuevo alcalde coalicionero, José Domingo Regalado, ha expuesto su oposición al proyecto, insistiendo en la opción defendida tradicionalmente por su comité local: la planta de regasificación debe instalarse en una plataforma marina a una distancia suficiente de la costa. En el término municipal de Granadilla los concejales de CC no quieren gas ni para recargar los mecheros.

Distraídos en estas historietas, tan satisfactorias narrativamente, nadie exige las respuestas pertinentes. Porque no es suficiente que desde el Gobierno autonómicos o el Cabildo de Tenerife se insista cansinamente en que la planta regasificadora de Enagás es un dispositivo estratégico para el desarrollo energético de Tenerife y su prosperidad general. Quizás hace veinte años bastaba con esa retórica de adviento. Ahora se demanda razonablemente más información, más análisis, más evidencias, más debate. Fruto de un torpe desarrollo planificador y una gestión defectuosa de decisiones y frustraciones, la tardía introducción del gas en Canarias (ahora ya solo en Tenerife) no parece excesivamente coherente con la estrategia energética básica del Gobierno regional. Pero en esto, por lo visto, qué más da.

