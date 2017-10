Galicia. Otra clase de incendios

Mientras media España se quema, arde por los cuatro costados con llamas que se llevan la vida de personas, animales, cosechas y casas, la otra media se entretiene esperando que Puigdemont diga "sí quiero" al pie del altar. Mientras en Galicia los pueblos quedan carbonizados por incendios provocados, incontrolados y fuera de toda posibilidad de ser extinguidos por las condiciones atmosféricas que no ayudan o empujan al fuego más aún, en Cataluña juegan al ratón y al gato con el gobierno que, distraído y anhelante por ver cómo reacciona la novia, no se da cuenta de lo que está pasando en el resto del país. Y el resto del país, señores del gobierno, no son Cataluña, ni el premio Planeta, ni los paseíllos altaneros de algunos caballeros que van en Barcelona a los juzgados a declarar con el mismo aire de las cuadrillas en una plaza de toros. El resto se llama Galicia.

Medio país pendiente de la prensa y la televisión para averiguar a qué carta juegan los señores de Cataluña y qué famoso es ese que dicen guarda Rajoy en sus mangas de gallego astuto. ¿Recuerdan la vieja anécdota de Franco haciendo montones varios con los documentos, uno para solucionarlos en el acto, otro para estudiarlos con calma y otro para que los problemas se arreglen solos? Pues la misma táctica, aquí, el amigo presidente. Entre jugada y jugada, Galicia se quema, muere gente intentando salvar sus casas y sus animales o intentando huir de unas llamas que no distinguen buenos de malos, listos de idiotas, derechas o izquierdas, republicanos o no. El fuego, como siempre hace, camina a su aire, indiscriminadamente.

Y, mientras, ondean banderas de colores al norte y al sur, al este y al oeste con un gobierno indiferente a tanta desesperación e incapaz de elaborar una ley que castigue como a criminales a tanto loco incendiario o de crear unas normas en que se impliquen ministerios y se dote en condiciones a los bomberos; un plan de estrategias conjuntas entre medio ambiente, patrimonio, salvamento terrestre y un ejército preparado para participar en las extinciones amén de buenos sueldos a toda esa gente que entrega su vida para defendernos de un enemigo mucho más agresivo y poderoso que los inventados por pequeños grupos de hacedores de ideas, pleitos y batallitas que nos cuestan lo mismo que deberíamos ingresar en las arcas públicas para prevenir tantas muertes inútiles y tan poco heroicas en apariencia. Y si no, recomiendo a los bomberos y vecinos de Galicia, Canarias, Comunidad Valenciana y pueblos blancos de Andalucía que saquen sus banderas de colores y proclamen su independencia a ver si así les hacen algo de caso cuando ardan sus vidas.