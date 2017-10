Una carta delirante

He leído con creciente estupefacción la grotesca carta enviada al presidente del Gobierno autonómico por el llamado colectivo Artemisa sobre (contra) la exposición Pintura y poesía. La tradición canaria del siglo XX. Es delirante. Las firmantes pretenden que se apliquen a las muestras artísticas el artículo 26 de la ley orgánica 3/2007 y que sea obligatorio implantar en las mismas -imagino que en las públicas, aunque cabe esperar cualquier cosa- "la perspectiva de género" que debe estar presente "desde un principio". Los comisarios o comisarias del futuro, por lo tanto, deberían dimitir de cualquier planteamiento o criterio selectivo u organizativo que no incluya "la perspectiva de género" entendida metodológicamente, por supuesto, según las abajo firmantes. Una cosa es asumir y defender la igualdad de derechos de las mujeres o establecer penas y castigos normativos contra la violencia machista y otra muy distinta que tu ideología se incorpore como asignatura obligatoria a la elaboración intelectual y a la interpretación cultural de cualquier agente individual o colectivo. ¿Esgrimirán la ley orgánica 3/2007 si se publican más novelas de escritores que de escritoras en Canarias en este año? ¿Exigirán a los escritores que incorporen a sus relatos o a los poetas que introduzcan en sus poemas o a los críticos que consideren prioritariamente en sus ensayos "una perspectiva de género"?

Todavía más delirante es que en un penoso tono amenazador las firmantes declaren que buscarán apoyos a nivel regional, nacional e internacional "para acabar con esta situación injusta y al margen de la legalidad". A las malas exposiciones -que pueden incluir o no actitudes machistas en sus criterios programáticos- se les responde con críticas argumentadas y con debate intelectual, no invocando estrafalariamente a una legislación que no viene al caso y que no se promulgó para lapidar a comisarios artísticos equivocados, acertados o simplemente groseros en desafortunadas declaraciones públicas. Yo soy todavía más alarmante que los señores Sánchez Robayna y Fernando Castro. Descreo que existan las docenas y docenas de poetas canarios valiosos y perdurables. No, no existen. Tenemos una quincena de líricos estimables durante cinco siglos de ejercicio literario en estos peñascos atlánticos y la mayoría son hombres, simplemente, porque las mujeres estuvieron aherrojadas en una posición subordinada y con un acceso vetado a la educación y a la cultura. Respecto a las reclamaciones del colectivo Artemisia para "normalizar" la situación de las mujeres en el sistema de arte canario, habrá que decirles lo mismo que a sus compañeros, los pintores, artistas, escultores, músicos o cineastas: espabilen. No pidan ser normalizados. Construyen su propio "sistema de arte" y desocúpense del Gobierno y sus infinitas e inútiles majaderías. No exijan obsesivamente bien tratados y dedíquense a tratarse mejor (con más imaginación, más coraje, más autonomía) a sí mismos.

www.alfonsogonzalezjerez.com