Fortalece tu relación, no sólo cuando no funcione

A todos nos encantaría tener la receta de cómo construir una relación de pareja feliz, y lo cierto es que no existe receta mágica que nos garantice al 100 x 100 que la relación que empezamos con tantísima ilusión y entusiasmo, vaya a durar toda una vida.

Con frecuencia acabamos guiándonos por aquellos patrones que hemos visto en nuestros padres, en nuestros amigos, personas de nuestro entorno, y también en películas que nos "dan lecciones" sobre cómo deben ser o no ser las relaciones. La parte negativa de esto es que muchas de esas "lecciones" son estereotipos que no tienen nada que ver con el día a día de una relación. Pero la parte positiva es que siempre podemos llevar a cabo determinados comportamientos que, por norma general, tienen como resultado crecer y disfrutar en pareja.

Lo cierto es que una relación no tiene que ir mal para comenzar a alimentarla. Una relación es como una planta. Aunque sepas o creas que va a estar siempre contigo, jamás debes dejar de regarla, porque entonces muere. En definitiva, siempre podemos hacer algo para que la relación vaya mejor, incluso cuando ya va bien. La clave reside en el estilo atribucional que utilizamos cada miembro de la pareja, es decir, aquello a lo que cada uno atribuye el éxito de su relación. Si crees que lo que tú haces, de cara a la relación, juega un papel fundamental en mantener el amor (estilo atribucional interno), entonces harás muchas más cosas por cuidar tu relación y hacer que crezca, porque sientes que tienes control sobre tu vínculo. Por el contrario, si crees que tú bienestar en pareja está condicionado a algo ajeno a ti (E. A. Externo), no te esforzarás tanto en mantener la ilusión por estar juntos. De esta manera y sin darte cuenta, la relación se irá enfriando. Poco a poco los momentos de conversación, momentos de intimidad, de compartir, de reír, sin darte cuenta, irán desapareciendo y es muy probable que la relación se acabe rompiendo. Por lo tanto, si quieres vivir una relación de pareja plena y satisfactoria, hazte responsable de ello, comprométete con la relación y no dejes de trabajar en ella a pesar de perdurar en el tiempo. Los pequeños detalles, y no me refiero a lo material, no deben quedarse en el camino. Hay cosas que no deben perderse nunca. Rompe la rutina y sorprende a tu pareja:

1. Utilizar el "juego" es una forma creativa y divertida de construir momentos agradables con tu pareja. Coge dos botes. Uno para cada uno. Recorta 7 trocitos de papel y en cada uno de ellos escribe un mensaje, un agradecimiento o algo positivo de tu pareja. Si conviven juntos, colocan las cajas en el lugar que prefieran de la casa y cada mañana al despertar, comienzan el día con una dosis de energía. En el caso de no convivir juntos, se intercambian las cajas. Intenta sorprender a tu pareja con el mensaje que dejas en el papel. No seas muy previsible. Hazle saber algo que piensas y no le has dicho, recuérdale algún momento de la relación que para ti haya sido muy especial, hazle una propuesta, propónle un plan?

2. Los abrazos aportan muchísimas cosas positivas para nuestro bienestar y entre otras cosas liberan oxitocina. Se trata de la hormona del apego. Si hace tiempo que no te abrazas con tu pareja, esfuérzate en recuperar este fantástico hábito. Cada vez que te despidas, o te reencuentres después de la jornada laboral, nada mejor que un abrazo sentido. Se ha demostrado que el contacto físico, como son los abrazos (siempre que sean voluntarios y deseados) hace que se dispare los niveles de oxitocina y además, se produzcan cambios a nivel cerebral facilitando que se formen lazos de unión entre las personas.

3. Elige tu día: Esta técnica es recomendable para cuando la relación se mantiene más por la rutina que por el amor. Elige un día, y ese día el otro miembro de la pareja tiene que hacer lo posible para que sea un día especialmente bonito. Va a ser "tu día especial". Se trata de tener pequeños detalles como los teníamos en la época de seducción, y así aumentamos el reforzamiento positivo.

"El amor durará tanto como lo cuides, y lo cuidarás tanto como lo quieras".

