Un pasito hacia atrás

Cuando uno empieza a conculcar la legalidad suele cogerle gusto a la cosa y sigue triturando códigos y normativas con un sano espíritu deportivo. Carles Puigdemont lo hizo ayer, incumpliendo incluso las propias leyes -fraudulentas y suspendidas por el Tribunal Constitucional- que su mayoría parlamentaria votó para regular el referéndum de autodeterminación y la proclamación de independencia. En efecto, había quedado establecido que el Parlamento de Cataluña proclamaría la independencia 48 horas más tarde de la publicación de los resultados por la Sindicatura Electoral. Ni la Sindicatura Electoral ha elevado los resultados a ninguna instancia ni el Parlamento ha promulgado la independencia de Cataluña del Estado español. La nueva treta de Junts pel Sí -tolerada momentáneamente por la CUP- consistió en la insistencia en el relato básico del nacionalismo catalán -suavizado un tanto para oídos europeos- trufado de mentiras, inconsecuencias, contradicciones, hipérboles, falsedades y majaderías empapadas en victimismo con tomaca, y en una sorprendente pirueta: solicitar que la proclamación de independencia -que el Parlamento no había debatido ni votado- quedara en suspenso "unas semanas" para intentar un diálogo con el Gobierno español. Esto de suspender temporalmente una proclamación que no se ha ejecutado es una genialidad muy Puigdemont, una nueva cuota de miseria moral sinvergüencería y frivolidad en el desarrollo del bienaventurado procés.

Es un ligerísimo pasito hacia atrás para evitar una acusación directa e inmediata de sedición y, al mismo tiempo, para recuperar de nuevo el control de la agenda política y que el Gobierno central se mueva para fijar posición. Busca así una nueva reacción con la grave y un tanto cansada sonrisa de un hombre que heroicamente insiste en negociar. Otra deslealtad de Puigdemont -hacia las instituciones democráticas, hacia sus votantes, hacia la ciudadanía en general- porque el president se cuida mucho de precisar los marcos y objetivos de su anhelada negociación. No está dispuesto, por ejemplo, a admitir que podría estudiar un compromiso sobre una reforma constitucional que condujera a un referéndum pactado. Simplemente no quiere negociar, sino que el Gobierno central reconozca una política de hechos consumados. En todo caso podría llegar a un acuerdo sobre cuestiones procedimentales, un cronograma para la desconexión jurídica, un conjunto de tratados preferentes con el Estado español. Nada más. Un dirigente político que realmente pretenda negociar no quiebra el orden constitucional ni pretende que un referéndum sin garantías, en el que se pronunció por la independencia apenas un 38% del censo electoral, deba ser asumido como un ineludible mandato popular.

Algunos afirman quejumbrosamente que esto puede seguir así por siempre. Servidor opina que no. Que nuevas dilaciones amenazan seriamente esa "unidad transversal" del bloque soberanista y que a partir de ahora el tiempo corre en contra de Puigdemont y sus secuaces. Pero, como ocurre con el Gobierno central, cuando acaba el tiempo y los acontecimientos se precipitan, el peligro de cometer error mayúsculo es casi irresistible.

www.alfonsogonzalezjerez.com