Enterrar con una sonrisa

C ada cierto tiempo vuelvo a recordar aquel ensayo de Bertrand Russell en el que propugnaba como asignatura obligatoria en las escuelas la lectura incrédula de los periódicos. Las noticias ya apenas son noticias, sino excusas para fijar posiciones editoriales -así se trate de un gato muerto al caer en una alcantarilla- o para lanzar recaditos a los que amorosamente lo necesitan, si es que ambas cosas no son lo mismo. Sí, he recordado todo esto al leer algunos artículos a propósito de las decisiones de Ángel Víctor Torres y la nueva comisión ejecutiva del PSC-PSOE sobre la estructura del grupo parlamentario socialista. Desde los meses previos a las primarias socialistas para elegir secretario general del PSC, algunos medios, preocupados por el porvenir del gato o deseosos de advertirle lo rápido que se pueden gastar siete vidas, señalaron a Ángel Víctor Torres como un vil simpatizante del acuerdo con CC, aunque fuera uno de los artífices del pacto entre el PSOE, Nueva Canarias y Podemos en el Cabildo de Gran Canaria, mientras Patricia Hernández, que había pactado y gobernado con Fernando Clavijo durante año y medio, y que jamás abandonó el Ejecutivo, sino que fue expulsada del mismo, representaba la quintaesencia del progresismo y sintetizaba un espíritu indomable frente al caciquismo, la derecha, la reacción, la infinita ruindad coalicionera. Los actuales presupuestos generales de la Comunidad autonómica fueron aprobados con los votos de los diputados socialistas, incluyendo los de Patricia Hernández e Iñaki Lavandera.

Ha ocurrido lo que suele ocurrir. Los ganadores se lo llevan todo. Por decisión de Torres, o siguiendo un principio de obligado cumplimiento impuesto por el sanchismo redivivo, no se hacen prisioneros. El comportamiento de Patricia Hernández hubiera sido exactamente el mismo en el caso de haberse alzado con el liderazgo del PSOE. Porque ocurre, simplemente, que Torres y Hernández son irreconciliables, no por diferencias estratégicas, programáticas o ideológicas. Coalición no es, en esta reyerta, más que un puñado de tierra para cegar los ojos al adversario y, sobre todo, a un público cada vez más aburrido y decepcionado.

Lo que está en juego es lisa y llanamente el control del PSC-PSOE, es decir, el suministro de cargos y la gestión de las listas electorales. Los que se pasan el día y la noche mascullando las perversidades de CC no reparan en que en la protesta por el desequilibrio territorial que achacan a Ángel Víctor Torres se reproduce la cultura de las cuotas territoriales de los nacionalistas. Cuando Jerónimo Saavedra fue nombrado presidente del Gobierno autonómico por primera vez, allá por 1983, su vicepresidente fue un palmero (José Alberto Martín) y su consejero de Economía y Hacienda un grancanario (Rafael Molina Petit). Nadie se echaba entonces las manos a la cabeza por mancilladas sensibilidades isloteñistas. Como el PSC-PSOE ha sido incapaz de desarrollar una reflexión rigurosa sobre sí mismo y sus amplias patologías políticas y organizativas, se desliza ahora por broncas intestinas donde los fulanismos y los intereses territoriales disuelven cualquier capacidad para articular una alternativa socialdemócrata para Canarias. Patricia Hernández no está dispuesta a suicidarse cortésmente. Fuera de la política sería una ciudadana preinexistente y todavía reúne apoyos y respaldos por cargos, cuadros y militantes para los que la figura de la exvicepresidenta es un incentivo de supervivencia. ¿Presentarse a la secretaría general del PSOE tinerfeño? Le aconsejan que no. Que sea Pedro Martín, el alcalde de Guía de Isora, quien dispute el liderazgo, para luego respaldar con todo el apoyo del socialismo tinerfeño una nueva candidatura presidencial para Patricia Hernández en 2019. Y se lo aconseja José Miguel Rodríguez Fraga, presidente de la ejecutiva regional, sin esperar demasiado a que Torres esté de espaldas.

La voz sosegada y monocorde de Torres, quien salmodia argumentarios y eslóganes como quien recita la guía telefónica, apenas oculta los intestinos palpitantes de un partido dividido que ha decidido que su principal enemigo está en su propia organización y que el pluralismo significa enterrar al enemigo hasta las orejas con una sonrisa de compañerismo y tolerancia.

www.alfonsogonzalezjerez.com