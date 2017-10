El mundo murguero se desinfla

Cada vez más carnavaleros llegamos a la conclusión de que la época dorada de las murgas está llegando a un fin de ciclo. Como hemos hablado con anterioridad, las murgas estaban viviendo su época de esplendor, cogiendo el testigo que tenían las comparsas en la década de los años 80 y éstas a su vez de las Rondallas en los 60 y 70. Quizás ha durado mucho esta época de bonanza para los grupos de la crítica, ya que, desde principios o mediados de los años 90, viven siendo la élite del Carnaval.

¿Por qué ha llegado el fin de ciclo de las murgas? Lo vemos año tras años cuando se crean muchos menos grupos que los que se pierden. En apenas cuatro año hemos pasado de tener cuatro fases a tres y, aunque en esta modalidad no hemos perdido grupos para este Carnaval, no se descartan bajas de última hora. En los últimos años vemos cómo se van produciendo bajas y la creación de nuevos grupos no se consolida. Son infinidad las murgas que año tras año se bajan del escenario para no volverse a subir. Hasta ahora: Guachipanduzy, Troyanos, Caraduras, Hechizadas, Lenguatrapos, Desinquiet@s, Rebotados, Fusionados? Sin embargo, las murgas infantiles son las que se están llevando la peor parte para 2018, con cuatro bajas confirmadas: Pita Pitos, Tiquis Miquis, Paralepípedos y Bambas. Además, según se rumorea, no serán las únicas para el próximo Carnaval. Si perdemos algún grupo más no es descabellado perder también un día el concurso de murgas infantiles, pasando de tres a dos fases.

Las murgas han perdido su atractivo para los niños. Las murgas de nuestro Carnaval han pasado a ser la tercera o cuarta opción en el que ocupar su tiempo. Antes hay actividades extraescolares, deportes, hobbies? Quizás los adultos hemos hecho perder esa ilusión que tenían en épocas anteriores de disfrutar de la murga y del Carnaval encima de un escenario.

El dinero es otro de los factores que ha influido en esta decadencia, cada vez más. Sin dinero no se puede hacer mucho en una murga. Hoy en día son muchas las murgas adultas o infantiles que tienen que pagar letras, pagar al director musical, pagar a la percusión, al diseñador , a la costura del disfraz? y un sinfín de cosas que hacen falta para cantar durante los treinta minutos que se está encima del escenario. Atrás quedan el altruismo que había en estos grupos, en los que entre todos se hacía una letra (todavía hay pero son una minoría), en los que se buscaba la manera de encajar esas estrofas en una melodía? cuando ir a una murga no era un sacrificio, sino un placer.

Por perder, se ha perdido hasta las ganas de los componentes, que año tras año van abandonando las tarimas de su murga, para quedarse cada día más en el salón de su casa viendo la tele y haciendo que cada vez más nuestras murgas pierdan nuestro interés.

