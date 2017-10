El sueño de la razón produce monstruos

A ntes de matricularme raudo y veloz en un curso acelerado de "democracia consultiva, catalana y participativa" impartido obviamente por aquellos que, desde su posición progresista, dogmática e infalible -al más puro estilo inquisitorial- así me lo están recomendando estos días en persona y a través de las redes sociales con epítetos no muy afortunados, me permito evocar el título del grabado de la serie de Caprichos de Francisco de Goya que da título a estas líneas, para repasar unos pensamientos, obviamente retrógrados y absurdos, que acto seguido borraré para siempre de mi memoria y proceder así a mi feliz adoctrinamiento en los pensamientos y actitudes de una nueva era.

El ascenso en su día del pensamiento racional en la Europa post Medieval fue un proceso sumamente violento respecto de las antiguas formas de estructuración de la sociedad y cultura en general y del pensamiento en particular. La ilustración, en cambio, fue una época de glorificación del pensamiento, del ser humano, del saber y de la razón. Pero, sin embargo, aquello de lo que en la actualidad presumimos, es decir, del progreso de la sociedad fundamentada en la razón, lleva inherente peligros. La degeneración de un mundo ilustrado, el cansancio de la razón, el desgaste de la sociedad como la conocemos hasta ahora puede producir monstruos basados en la crítica -no siempre constructiva- a nuestra colectividad, víctima de su propia prosperidad.

A nadie se le escapa que en estos días estamos asistiendo a despropósitos y violencia que son el resultado de nefastas políticas -tanto independentistas como estatales- que con su inacción han llevado los acontecimientos a la situación actual, en la que el desprecio más absoluto a la legalidad vigente, a los jueces y fiscales, al aparato del Estado, a la Constitución y lo que es más grave, a la libertad de las personas, hacen que no sea ni soportable ni permisible vivir de este modo y manera.

Quienes ahora exigen diálogo y consenso, victimizan su actitud, alardean de sus ilegalidades y apelan maquiavélicamente a los Derechos Humanos, son los mismos que han vulnerado flagrantemente la Constitución -que prometieron acatar- e igualmente maltratan un Estatuto de Autonomía, el de Cataluña, que en el artículo primero de su Título Preliminar proclama que Cataluña, como nacionalidad, ejerce su autogobierno constituida en Comunidad Autónoma de acuerdo con la Constitución y con dicho Estatuto, que es su norma institucional básica.

Estos mismos personajes son los que, en una nueva manipulación de la Historia y la realidad, abusando para ello de ignorancia política de mucha buena gente, afirman que esto jamás hubiera ocurrido en grandes democracias occidentales como la de Reino Unido, en la que por cierto Irlanda del Norte permaneció ocupada militarmente durante 30 años, con un saldo de 3.500 muertos y Escocia, la cual ha desistido de una independencia dentro de un brexit ante la inutilidad de tal situación; Canadá, donde la independencia de Quebec se planteaba referéndum tras referéndum cuando los resultados no le eran favorables a quienes la deseaban hasta que se dejó de hacer al imponerse un plan que permite a los territorios inmersos en tales situaciones independizarse a su vez de los independizados, o Bélgica, donde el problema entre flamencos y valones se solucionó con la concesión de más competencias propias que aun así y dicho sea de paso, siguen siendo menores que las que actualmente goza la Generalitat de Cataluña.

¿Y Canarias? Flaco favor han hecho estos movimientos independistas -unilaterales, agresivos y doctrinarios- al nacionalismo moderado de estas islas, que solamente pretendía unas mayores cotas de autogobierno para, a través del mismo, erradicar la discriminación y desigualdad a la que nos vemos sometidos cada día por nuestra lejanía e insularidad, y que había logrado calar con este mensaje propositivo en nuestra sociedad, sociedad que ahora se resiste a verse inmersa en situaciones como la que se está viviendo -o padeciendo- en Cataluña haciendo que el sentimiento españolista aflore tras muchos años de olvido.

Vivimos en una sociedad basada en valores y principios a los que nunca deberíamos renunciar por unos turbios e irracionales propósitos, sobrecargados artificialmente por los intereses de quienes crean los mismos en base a falsas expectativas que exceden claramente a la misma capacidad de que disponen para realizarlos, demostrando con su mera propuesta la ineficacia histórica de tales fines.