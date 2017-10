Discrepo (un poco) con el alcalde de La Laguna

No he hablado nunca con el alcalde de La Laguna y, a ratos, hasta olvido su nombre (inconvenientes de la edad) pero cuando su designación pensé que ese hombre, más que a un cargo, se enfrentaba a una carga.

La Ciudad de los Adelantados no es un lugar especialmente sosegado en su acontecer diario debido a la variedad en su circunscripción: un centro que a duras penas soporta lo que supone su ensalzada designación, unos barrios con problemática social y monte y costa requiriendo trabajo y atención. Y, además, habiendo tenido como antecesor a Clavijo, astuto como un zorro y que tan buen juego da en una alcaldía como en una presidencia de gobierno. Sustitución que, por ejemplo a mí, me hubiese supuesto un par de raciones diarias de trankimazin pero José Alberto Díaz (¡lo recordé!) parecía hasta estimulado con el trabajo que significa tal obligación.

Tuve ocasión de verle, entre el gentío, en una romería, caminando cuesta arriba, rodeado de carretas ruidosas y cabras desorientadas y sentí deseos de aplaudirle. Vestía uno de esos trajes típicos nuestros, lo menos apropiado ante un calor sofocante, soportando continuas paradas bajo el sol del mediodía y así todo, daba la sensación de encontrarse feliz. Saludaba a todos los mirones de los lados de la carretera como si fuésemos antiguos amigos a los que acababa de encontrar. Un encanto de hombre.

Recientemente se ha enfrentado a algunas titiritainas que ha sabido capear con sentido común. Una fue su reacción de permitir la actuación de Abubukaka, que aún reconociendo que se debería dejar las creencias fuera del ámbito del humor gamberro, no parecen apropiadas posturas en contra, como la de cierto concejal de que "no es admisible que se falte al respeto a los sentimientos de muchos laguneros con dinero público" cuando es precisamente con dinero público que se paga esa religión (que no es de todos) y otra, su apoyo a la entrada de mujeres en la Esclavitud del Cristo de La Laguna, quienes envían mensajes de "respeto y pluralidad" pero suman ¡19 años! dando largas a dicha incorporación femenina a tan selecto grupo (con algo de prisa en el correspondiente permiso, quizás logren equipararse en modernidad a los saudíes que hacia mediados del 2018 permitirán a las mujeres conducir vehículos, actividad que, hasta ahora tienen, también, prohibida...).

Posee este alcalde, además, a su favor una virtud que desconocen otros muy cercanos: una completa incapacidad para echar la culpa de todos los males a los demás. No le he leído de esa obsesión compulsiva de señalar a otros organismos como causantes de cualquier fallo que se precie en su ciudad. Él mantiene el tipo y soporta ese continuo rosario de obstáculos, zancadillas y amaños, mientras se balancea en la cuerda floja soñando en todo lo que podría hacer si le dejaran preocuparse y ocuparse solamente de mejorar su municipio.

Pero, al margen de esta opinión mía, hay un matiz con el que estoy en desacuerdo: refiriéndose en una reciente Tribuna Abierta a unos guasaps guarrindongos (¡mal empleaditas carreras universitarias!) citó a "la defensa de la ética política". Yo opino que no existe tal concepto, a no ser como ejemplo de oxímoron. Un político puede ser ético, como puede salirnos un sinvergüenza pero la actividad en sí no tiene nada que ver con ese principio. Un ente no entienden de deberes, sí las personas. Y puede que tal equívoco, la confusión entre adjetivos y sustantivos, sea culpable de mucho de lo que mal sucede en tantos ayuntamientos (y demás) de estas islas.