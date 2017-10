La careta de Don Mendo

El viernes pasado, en el Pleno del Cabildo Insular, Don Mendo se quitó la careta. La astracanada continuó con un nuevo acto. Y el protagonista, por fin, se quitó la careta a la luz de todos. Tras su camino de frustración y fracaso, disfrazado de diferentes ropajes en todos estos años, se confiesa. Sin recurrir siquiera al retruécano, confiesa Don Mendo que su objetivo es acabar con Coalicion Canaria, casi asesinarla, excluirla de todo, llevarla a la marginalidad. Y como en el buen sainete, poco importa el motivo del disparate, lo que importa es disparatar para lograr el objetivo.

En verano asistimos a un efectista acto de contaminación de la realidad, mezclando microalgas y vertidos con el ahora confesado propósito. Sufrimos una tormenta tropical mediática centrada en las cianobacterias. A causa de un fenómeno asociado al comportamiento del clima (elevación de temperaturas y mayor dispersión de la calima) en aguas oceánicas relativamente lejanas de Canarias se formaron grandes bancos de microalgas. Las corrientes trajeron algunas de esas grandes manchas de pequeños organismos muertos y en descomposición hasta nuestras costas. Y entonces se generó una injustificada alarma social que vinculaba erróneamente estas cianobacterias con las aguas residuales no tratadas que se vertían en Tenerife.

El siguiente acto del sainete consistió en exagerar el problema, ya grave de por sí, para generar la sensación de caos. No sólo se afirmaba que las microalgas podían generar cancer o incluso hepatitis sino que además se aumentaban los volúmenes de agua que se tiraban al mar, todas sin tratar, como si la isla fuera un completo estercolero. Don Mendo haciendo de las suyas, agitando las "cabras en el corral" como le gusta recitar frecuentemente en sus actuaciones.

Nuestra isla tiene una población efectiva de aproximadamente un millón de habitantes que consume 82 millones de metros cúbicos de agua al año, y genera algo más de 63 millones de metros cúbicos de aguas residuales (equivalente a 63 mil millones de litros). Es decir, que incluyendo residentes y turistas, generamos aproximadamente 172 litros de aguas residuales por habitante y día, incluida la industria y los servicios. Sólo el 60% de esas aguas se recoge en sistemas de alcantarillado (38 millones de metros cúbicos). De esos 38 millones, depuramos por tratamiento secundario de acuerdo a la algo más de 24 millones. Es decir, que por diferencia, se están recogiendo pero no sometiéndose a tratamiento secundario unos 14 millones de metros cúbicos.

Todos los casos de vertidos no autorizados están perfectamente identificados. De los 89 casos que hay en la isla de Tenerife hay diecinueve emisarios submarinos o desagües con vertidos de agua residual de carácter permanente, el resto corresponde a emisarios que ya no funcionan o desagües de aguas de piscina o de vertidos puntuales. Estos casos son los que corresponden a vertidos que no cumplen con la normativa ambiental.

Durante los últimos veinte años desde el Cabildo nos hemos involucrado en un asunto que no es estrictamente de nuestra competencia. Pero no es un problema de tener o no tener responsabilidades legales, sino de tener responsabilidad con Tenerife. En materia de saneamiento, depuración y vertido se han ejecutado o se están ejecutando, a través del Consejo Insular de Aguas, 116 actuaciones por un importe a fecha de hoy -actualizado el importe- de 44 millones de euros. En actuaciones de los planes de cooperación municipal, hemos realizado 171 actuaciones por un importe de aproximadamente 98 millones de euros. Y hemos apostado por la reutilización de aguas de la isla, a través de Baltén y el sistema de gestión de almacenamiento de aguas por un importe que supera las 200 millones de euros.

No hay administración más comprometida tecnica y financieramente que el Cabildo, en un asunto en donde Ayuntamientos, por ser responsables de la recogida y tratamiento de las aguas residuales, y el Estado, por tener declaradas las obras de interés general aún sin ejecutar, los que deben aumentar su nivel de compromiso. Nosotros vamos a seguir con el nuestro, ayudados por el Gobierno de Canarias con el FDCAN, con obras previstas en el plan de cooperación y en el programa de obras hidráulicas por importe de más de 70 millones de Euros en los próximos años.

Hemos hecho mucho, pero queda muchísimo más por hacer. Y somos conscientes de ello. De que debemos ayudar a los Ayuntamientos en su objetivo de aumentar y mejorar la red de colectores, es decir la red de alcantarillado; conectar a más usuarios a esta red colectiva, reduciendo los sistemas individuales a casos verdaderamente excepcionales y, por último, aumentar y mejorar las instalaciones de depuración, para ampliarlas y dotarlas de los sistemas operativos necesarios para que toda el agua recogida pueda ser sometida a tratamiento avanzado y cumplir escrupulosamente la normativa.

A todo esto hay que sumar un cuarto desafío para una isla donde el agua es fundamental y un factor de desarrollo: aumentar el porcentaje de agua residual que se reutiliza. Este mes, gracias a entrada en funcionamiento de la nueva depuradora de Valle Guerra, pasaremos a producir 12 millones de metros cúbicos de agua regenerada. Es decir, que el 31% de las de las aguas residuales que recogemos, se reutilizará.

Todo esto lo contamos el viernes en el Pleno del Cabildo mientras Don Mendo seguía en su recitado de ripios y pareados con el propósito confesado de acabar con mi fuerza política. Afortunadamente, nosotros seguimos adelante y la estrategia del astracán, del caos y de la alarma no va a derribar los muros del Gobierno Insular.

Don Mendo tendrá que volver por donde vino, llevándose consigo su frustración y su desatino.