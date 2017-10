Indemnización por cancelación o retraso de vuelo

La compensación debida a los pasajeros aéreos en caso de cancelación de vuelos o grandes retrasos en vuelos con conexión debe calcularse en función de la distancia total entre los aeropuertos de salida y llegada, según una sentencia emitida el pasado día 8 de septiembre por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El hecho de que, debido a la conexión, la distancia efectivamente recorrida por ese vuelo sea superior a la distancia entre los aeropuertos de salida y de llegada no incide en el cálculo de la compensación. "La naturaleza del vuelo (directo o con conexión) no tiene impacto sobre la intensidad de la molestia sufrida por los pasajeros", añade la sentencia.

El Tribunal con sede en Luxemburgo ha observado que el reglamento comunitario "no diferencia" entre vuelo directo o vuelos de conexión, por lo que deduce que en ambos casos los pasajeros deben ser tratados "de igual modo" en lo que respecta al cálculo del importe de la compensación.

El caso se refiere a la denuncia de dos pasajeros que hicieron la ruta Roma-Hamburgo con escala en Bruselas, con un vuelo de la compañía Brussels Airlines, y cuyo viaje concluyó con un retraso de tres horas y cincuenta minutos respecto al horario previsto.

La normativa comunitaria prevé compensaciones de 250 euros para los vuelos afectados de hasta 1.500 kilómetros y de 400 euros para aquellos de más de 1.500 kilómetros, que conecten dos Estados miembros. Mientras que para vuelos de más de 3.500 km la indemnización por vuelo cancelado es de 600 euros.

En el caso examinado, la ruta Roma-Hamburgo tiene una distancia directa de 1.326 kilómetros, pero aumentaría a 1.656 kilómetros, lo que implicaría una indemnización mayor, si se mide el desvío de la escala.

No obstante, no tendrás derecho al reembolso del billete de avión en los siguientes casos: si la aerolínea te comunica la cancelación de tu vuelo con dos semanas de antelación. Si la cancelación de tu vuelo se te comunica con una semana de antelación y la aerolínea te ofrece un vuelo alternativo que no llegue más de cuatro horas más tarde de la hora de llegada prevista para tu vuelo cancelado. Y si la cancelación de tu vuelo se te comunica con menos de una semana de antelación y la compañía aérea te ofrece un vuelo alternativo, que llegue a destino como máximo dos horas más tarde respecto a la hora de llegada prevista de tu vuelo cancelado. Si la cancelación de tu vuelo implica que tengas que hacer noche en un hotel, estás en tu derecho de reclamar los gastos de alojamiento y dietas, junto con la indemnización.

Para poder reclamar, se deben guardar todos los documentos y facturas: billete de avión, tarjeta de embarque original y la alternativa; y los tickets por todos los gastos que la cancelación del vuelo haya ocasionado.

Apuntar que las agencias de viaje tanto las tradicionales como las que operan por Internet, legalmente no son consideradas responsables de los posibles incumplimientos de servicio por parte de la compañía aérea. Hay varias sentencias judiciales acerca del tema que establecen que las agencias son mediadoras mercantiles que ponen en contacto a dos partes para que contraten entre sí, pero sin ser parte del contrato de transporte. Según esas mismas sentencias, las agencias son puros mediadores obligados a proporcionar información y gestionar la adquisición del billete como interlocutores entre el pasajero y el transportista. Diferente es la opción en la que la agencia organiza un viaje combinado con varios servicios, en cuyo caso el artículo 162 de la ley General para la Defensa de los Derechos de Consumidores y Usuarios, coloca al organizador y al agente de viajes en el mismo plano de responsabilidad. Por tanto, cerciórate bien sobre el grado de implicación y responsabilidad del agente en el contrato, con vista a posibles reclamaciones.

Por último, la responsabilidad frente al consumidor será solidaria de cuantos empresarios, sean organizadores o detallistas, concurran conjuntamente en el contrato cualquiera que sea su clase y las relaciones que existan entre ellos, sin perjuicio del derecho de repetición de quien responda ante el consumidor y usuario frente a quien sea imputable el incumplimiento o cumplimiento defectuoso del contrato en función de su respectivo ámbito de gestión del viaje combinado, prescribiendopor el transcurso de dos años las acciones para reclamar.

