Si te duele te va a picar. Creo que, entre todos, tenemos que comunicar, y hacer llegar cualquier anomalía que se observe. Con el fin que les llegues a nuestros mandatarios.

Esta es la base primordial, para poder trasmitir todo aquello que se observe en mal estado, o en abandono etc. Hay que trasmitirlo, como paloma mensajera.

El caso de hoy:

Los vecinos y vecinas de la carretera general de La Vera, del sector villero, llevan muchos años denunciado la dejadez y abandono, que se encuentra en la misma. Han denunciado, tantas y tantas veces. Que solo pueden decir, que vienen, se reúnen y comentan que informarán al Cabildo, quien tiene la potestad para eso.

Pasado el tiempo, se le vuelve a recordar, lo mismo, acto de presencia, y que están esperando por los técnico del Cabido.

El problema que tenemos en este lugar es, que cuando llueve el agua, queda empozada a la mitad de la carretera., donde se hace un lago, y al pasar toda clase de vehículos, liguero o pesados, reparte el agua, la que les llega a las fachas como a las personas que pasan, esto es lamentable.

Ha habido vecinos que han tenido que cambiar las puertas y ventanas, porque se encuentras podridas, los que han podido han puesto de aluminio. ¿y los que no pueden? Donde las puertas una vez se mojan, quedan hinchadas, cuando cuesta para poder entrar.

Los vecinos vieron, se alegraron cuando vinieron a hacer las obras. Por dios lo que hicieron, está peor que como estaba. No me puedo explicar que Arquitectos tenemos. La solución es abrir, una zanja, a lo ancho de la carretera por 50 de hondo. Seguir con la misma a todos lo largo de la carretera hasta llegar a conectar casi a la llegada del Polideportivo. Esto se le ha dicho en directo y en diferido. Al final, dicen no hay euros. Lo que hacen es gastar y gastar, solo es pantomima.

A la espera que no se olviden de terminarla en condiciones, y que sea la definitiva, y a la mayor brevedad