Descuido al trono

Sólo unas pocas privilegiadas cada año pueden ser las elegidas como candidata a Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Para algunas es la ilusión de toda una vida, ya que desde pequeñas siempre han querido presentarse; para otras, sin embargo, es una oportunidad para relanzar su carrera en el mundo de la moda, en la televisión? Aunque cada año volvemos a ver cómo alguna chica tiene la posibilidad de repetir en busca de tener más suerte que la vez anterior. Unas repiten, unas pocas lo intentan por tercera vez y sólo conocemos el caso de una candidata que se presentó en cuatro ocasiones y en la última obtuvo el galardón de Dama de Honor.

La Reina del Carnaval debe ser la cara más visible de nuestra fiesta, pero, sin embargo, está pasando muy desapercibida en su año de mandato o incluso olvidadas, ya que, a veces no nos acordamos ni quién era la Reina hasta que vuelve a entregar el centro al año siguiente. Desde el año 2013 la fantasía de la Reina del Carnaval de Santa cruz no sale de nuestra isla. En aquella vez, se trasladó hasta Francia, más concretamente hasta los pies de la Torre Eiffel, como reclamo turístico para una campaña promocional. No pasa como en años remotos, en donde se trasladaba hasta Niza para participar en el Carnaval de esa ciudad. Ahora, si hay que mostrar una fantasía del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, es muy difícil trasladar la fantasía original por sus dimensiones (4,5 x 4,5 x 5 metros); entonces se opta por utilizar el cuerpo de la fantasía (los elementos que la candidata lleve en su cuerpo: tocado, sujetador, falda?) o en su defecto si se quiere tener una fantasía se utiliza alguna más pequeña. Otra opción es como ha sucedido recientemente con Santi Castro, crear la fantasía en el lugar de origen, en este caso en la India, para la industria cinematográfica englobada en su estilo Bollywood.

Por lo menos la fantasía de la Reina del Carnaval, si tiene un lugar central dentro de nuestra Casa del Carnaval, para que todos los visitantes puedan ver en vivo y en directo las dimensiones de una fantasía, que lleva el trabajo de muchos días de esfuerzo para que luzca con todo su esplendor el día de la Gala.

Para algunos diseñadores la candidata es la modelo que será la encargada de llevar la fantasía sobre el escenario, pero para una gran mayoría hoy en día, es la parte central de su obra. Muchos escogen una candidata u otra en sus casting por tener unas cualidades que son las perfectas para encajar en el conjunto de la fantasía, por estatura, color de piel o de ojos, muchos son los factores que pueden hacer que se escojan unas características u otras.

Pero, como todo en esta vida, en donde está ese dicho popular: "para presumir hay que sufrir", también hemos podido observar cómo ellas tras el pase en el escenario o tras las largas Cabalgatas o Coso, han terminado con verdaderas heridas por el roce de sus fantasías en el cuerpo.

La Reina del Carnaval debe ser nuestra Reina todo el año y no caer en el olvido.

www.grupomascarada.com