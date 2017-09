Recuerdos para siempre

Hablar de los recuerdos cuando se tiene consciencia para hacerlo no es complicado, aun sin tener la memoria eidética de Einstein. Si resulta que los recuerdos que viviste no los quieres compartir, pues los sigues guardando en el compartimento de la mollera y ahí seguirán seguros. Por el contrario, cuando quieres hablar de tu niñez o tu infancia o tu adolescencia o de tu edad madura o de tu vejez, no tienes más que abrir la cremallera de la mollera y elegir el campo. Los escritores, los liberales progresistas son los más diligentes en cachear la historia, y lo hacen con el objetivo de tener despierto el músculo cerebral. Es de nada suponer que no lo hacen por antojo o por el mero hecho de resucitar a los viejos demonios. Escribir recordando el pasado, siempre poniendo por delante la veracidad e imparcialidad de lo que se cuenta, nos llevará a estar más cerca de la verdad. En estos días se escribe sobre las elecciones en Alemania, por ser un acontecimiento importante para el país, como se hace en otros cuando las hay. Alemania es en la actualidad un gran país europeo y democrático, locomotora del progreso en el que vivimos, reconocida desde dentro y fuera de sus fronteras. Pero su pasado sigue abriendo heridas que jamás se cerrarán. En algunos países del mundo, después de terminada la guerra (la segunda) se escondieron dirigentes y simpatizantes nazis, protegidos por regímenes dictatoriales. Es este caso hasta ahora desconocido y que ha visto la luz por el libro que ha publicado la escritora Almudena Grandes, en el que narra en su parte histórica cómo desde España se tejió una red clandestina para ayudar a criminales de guerra nazis. Clara Stauffer, española y alemana, deportista competitiva (ganó una travesía de La Laguna de Peñalara) nazi y falangista; desde Madrid ayudó a centenares de criminales nazis a burlar a la justicia internacional. Saliendo de las tinieblas, con el tiempo te adaptas a la luz, pero siempre en el recuerdo te quedará la oscuridad.