Permítete estar triste de vez en cuando

Llorar es una conducta típica y común de personas débiles y vulnerables y, sin embargo, el ser humano está hecho para ser fuerte, imparable, invencible, insuperable y valiente. ¡Tremenda estupidez nos hacen creer!

A muchos, desde muy corta edad, nos enseñan que quienes triunfan y consiguen el éxito en la vida son personas fuertes que no se derrumban ante nada. Se puede decir que nos enseñan que llorar y estar tristes no es de valientes y, por lo que parece, estamos obligados a serlo en todo momento. Evitamos las emociones negativas y lo cierto es que no podemos huir de algo que llevamos dentro y que es esencial para las personas. En ocasiones llegamos hasta a pedir disculpas por emocionarnos, como si de algo vergonzoso o negativo se tratara. No nos permitimos estar tristes llegando incluso a justificarnos por ello.

Es una realidad cuando nos referimos a la tristeza como una emoción desagradable e incómoda y que, de poder elegir, nadie elegiría cargar con esta emoción durante un tiempo. Lo que no tenemos en cuenta es el coste emocional que pagamos intentando ignorarla o reprimirla. La tristeza es una emoción primaria y necesaria para la supervivencia del ser humano. Es como un despertador que nos avisa de que quizás ha llegado la hora de cambiar algo o de gestionar una parte de nuestra vida de diferente manera. Además, la tristeza también está asociada a la pérdida. De no sentirla, no seríamos capaces de darle valor a nada ni a nadie, por lo que no nos esforzaríamos en cuidar y mantener lo que nos hace sentir bien y merece la pena.

Ten en cuenta que:

1. El cuerpo libera tensión a través de las lágrimas. Lloramos de alegría, de rabia, de impotencia, por empatizar con otras personas, y también lloramos de tristeza. Siempre que lo hacemos es porque tenemos mucha emoción acumulada y necesitamos expulsarla. Esa expulsión se logra a través de las lágrimas y, cuando se produce, genera alivio y bienestar. Llorar tiene un efecto como el de un calmante natural. Reduce la intensidad de las emociones fuertes, disminuye el nivel de angustia, la persona se relaja, disminuye la carga emocional y aumenta la lucidez para así poder pensar y tomar decisiones de forma racional. No quiere decir que llorar sea preventivo de depresión o de trastornos de ansiedad, pero sí que puede paliar los síntomas de la tristeza en un determinado momento. Reprimir el llanto no favorece a la salud. El llanto es, a veces, el modo de expresar las cosas que no pueden decirse con palabras. Existen momentos en los que llorar es la única forma de sentirse mejor pero ¡ojo!, tampoco lo conviertas en un vicio. Recuerda que los extremos nunca son saludables. Usémoslo como válvula de escape, para descargar la mochila y seguir caminando con menos peso. Al fin y al cabo, aprendemos a llorar para aprender a reír, de igual manera que aprendemos a perder para aprender a ganar. En definitiva, llorar no es el problema. El problema sería congelarse en ese estado mucho tiempo sin aceptar ni buscar alternativas.

2. La tristeza nos ayuda a conectar con nosotros mismos, nos invita al descanso y a reflexionar, y así unir los puntos en el mapa que a simple vista parecen dispersos. No pasa nada por estar unos días tristes. Debemos aprender a sentir esta emoción dándole normalidad y aprender a escucharla a ver qué nos dice.

3. Es importante enseñar a los niños que llorar es una buena forma de expresar sentimientos, como una válvula de escape, y no enseñarles juicios de valor sobre esta acción. Si desde pequeños les enseñamos que llorar es señal de personas débiles, seguramente, en la edad adulta, tendrán problemas a la hora de expresar emociones, reprimiéndose y cargándose emocionalmente.

"Para apreciar la luz, hay que conocer la oscuridad".

Tamara de la Rosa.

Psicóloga

tamaraconsulta@gmail.com