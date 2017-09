La limpieza de Santa Cruz

La historia en el ancho mundo, la verdadera, porque falsas las hay, se sustentan en testimonios de los que las han vivido y a su vez han dejado constancia documental o vestigios de existencia. En uno u otro caso les queda a los historiadores el trabajo de investigar, de dar veracidad a los hechos o en su defecto negarlos. Llegar a todos los recodos históricos requiere, dependiendo lo que se investigue, y del lugar, recursos económicos, de logística y humanos. Con medios se puede empezar a desempolvar las cajas y extraer de la tierra las piedras, porque bajo el polvo y la tierra se encuentra el interés histórico y nuestros antepasados. Pero a veces por azares fortuitos, y sin ni siquiera emplear esos medios, nos encontramos de bruces con parte de una historia. Hay hallazgos casuales que desvelan la opacidad e impunidad que manejaba el régimen franquista, y que accidentalmente se ha puesto al descubierto. La palabra testaferro es archiconocida. Ahí tenemos a un notario, abogado del Estado y fiscal durante la presidencia del Gobierno de Luis Carrero Blanco. Gómez Sanz, cercano al dictador (Franco), que creaba sociedades pantalla para delinquir, para ocultar la identidad del verdadero dueño de operaciones fraudulentas. El abogado Sanz conseguía para la familia del dictador, cuando compraban propiedades, que sus nombres no apareciera como dueños. ¿De dónde salía el dinero?, ¿del sobrante de las cuentas del Estado? Con el hallazgo de miles de documentos, se sabe por el momento que el personaje, era meticuloso, tenía los documentos clasificados y ordenados por sectores. La exigencia para uno mismo diverge a veces en torpeza callejera. Y es aquí en la calle, en un contenedor donde acabaron esparcidos importante documentos. La utilización de las cajas fuertes no serían frecuentes en aquellos años, pero el Sr. Sanz no cayó en la cuenta que tenía una cerca y a prueba de intrusos, la del Palacio del Pardo.