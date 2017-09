La izquierda catalana y el 1-0

Un sector, quizá minoritario pero numeroso, de la izquierda catalana compuesto de veteranos sindicalistas de CCOO y UGT y de miembros de partidos como el PSC y el ex-PSUC, ha publicado un manifiesto (accesible en internet: Manifiesto 21-S) titulado Por los intereses y reivindicaciones del mundo del trabajo, abogando por "la unidad y solidaridad de las clases trabajadoras de España" y dejando claro, con explícitos noes, aquello a lo que se opone frontalmente: "No a la independencia; No a la secesión de Cataluña; No al 1-0, que carece de garantías democráticas".

El pronunciamiento, algo tardío, sigue siendo oportuno. La independencia de Cataluña -dice- "debilitaría gravemente la cohesión y la fuerza de la clase trabajadora... Crearía una situación en Cataluña que podría comprometer la integración social actual conseguida a lo largo de muchos años... y podría crear graves problemas a la relación de Cataluña con el resto de España", poniendo también en peligro "el proyecto histórico de la UE con la Europa Social, Solidaria y Federal". Los firmantes, "profundamente convencidos de los estrechos lazos de la clase trabajadora de Cataluña con la del conjunto de España... que resultan tanto de la propia composición de la primera" (por las migraciones de los años 60 y 70) como de la historia común, defienden una "identidad de clase... para hacer frente a proyectos identitarios de división" y oponerse a "la política de la derecha española aliada con la derecha nacionalista catalana".

El lenguaje y la actitud, como se aprecia, son los propios de la izquierda política tradicional y muy distintos de los empleados por los actuales dirigentes de esos sindicatos en Cataluña, más preocupados por el proyecto identitario y egoísta cuyo mayor beneficiario es la derecha catalana, que por la cuestión -genuinamente sindical y básica para los trabajadores- de "las condiciones de trabajo y vida".

