Pita Pitos, un adiós inesperado

Cuando todo parecía indicar que no iba a haber bajas en los grupos para el próximo Carnaval, llegó la sorpresa. La murga infantil Pita Pitos ha anunciado su adiós. Esperemos que sólo sea por un año y los volvamos a ver encima de un escenario próximamente. Son 22 años los que han subido a los escenarios del Carnaval chicharrero. Esto ocurre cuando cada vez es más complicado sacar una murga infantil al Carnaval, sobre todo porque los niños cada vez tienen menos tiempo entre las tareas, deportes, ocio... También puede ser porque las murgas infantiles han ido perdiendo tirón. Lo que sí tenemos claro es que suenan rumores de la pérdida no solo de esta murga, sino de dos más que han sido historia viva de nuestro Carnaval. Esperemos acontecimientos.

El proyecto de Pita Pitos para el próximo Carnaval tenía de todo. Nueva directora, Selene Plasencia, que este año iba a ponerse por primera vez al frente de la murga, supliendo a Alejandro Lorenzo, que llevaba dos años. La dirección musical iba a correr a cargo de Eric Pérez, que también se iba a estrenar en esta faceta musical, y el diseño iba a volver a venir desde Gran Canaria como en el pasado Carnaval, de la mano de Josué Quevedo. Por estrenar, se había buscado hasta nueva imagen, un logo del diseñador por Javier Nóbrega (que cuenta con infinidad de logotipos para los grupos del Carnaval, sobre todo de murgas). La Presidencia estaba en manos de Leroy Cañadas, que quería imprimir un nuevo estilo a la murga, para obtener mejores resultados. Pero a este proyecto quizás le faltaba lo más importante: murgueros. Es la causa por la que no se subirán al escenario, al disponer sólo de 20 componentes, cantidad insuficiente para subirse al escenario.

En el Carnaval del año 2014, Pita Pitos logró alzarse con el primer premio de interpretación bajo la dirección de Oliver Yanes. Sufrió al año siguiente, quizás inmerecidamente, una gran decepción tras una apuesta muy fuerte para volver a repetir premio en el apartado de interpretación. Pero no obtuvo ningún galardón. Es más, se quedaron a la mitad de la totalidad de las murgas. Desde ahí no les han salido bien las cosas a esta murga, que ha visto como año tras año han buscado la manera de mejorar y renovarse, con la intención de obtener un premio, sin éxito. Incluso en el pasado Carnaval, en su repertorio, realizaron un tema, El Comedor, que fue del agrado de muchos, y en el que se hacía un repaso a la realidad social, desde un punto de vista infantil. Abordaron incluso temas escabrosos como el lamentable comportamiento de algunos padres en los campos de fútbol y los incidentes con violencia que han protagonizado y avergonzado a toda Canarias. Es un tema que preocupa a la sociedad y en el que los grandes perjudicados son los que menos responsabilidad tienen: los propios niños que hacen deporte.

Pita Pitos, esperamos verlos pronto otra vez.

www.grupomascarada.com