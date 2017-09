Bienvenido el conocimiento

Tenerife se ha convertido en una tierra de ciencia y conocimiento. No sólo por la presencia de instituciones tan importantes como el Instituto de Astrofísica de Canarias, el Instituto Oceanográfico de Canarias y la propia Universidad de La Laguna y todos sus centros asociados. También por la visita cada vez más frecuente de investigadores de primer nivel internacional. La presencia de estos sabios supone un enorme acicate para el fomento de la investigación, la innovación y el talento en la sociedad tinerfeña. Y ello ha sido posible no solo por las administraciones públicas isleñas sino, también, por organismos y asociaciones no gubernamentales que organizan foros en los que traen a personalidades de primera relevancia mundial. De ahí que haya que aplaudir un esfuerzo que nunca será recompensado ni valorado como se merece.

Esta misma semana han estado en Tenerife tres de esos referentes del conocimiento. Sus actos, además, coincidieron el mismo día. El pasado jueves, el paleontólogo Juan Luis Arsuaga, Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica de 1997 y codirector del equipo que ha descubierto el ADN más antiguo del mundo y los restos humanos más viejos de Europa -en el yacimiento de Atapuerca (Burgos)-, departió con Lawrence Krauss, director del Proyecto Orígenes de la Universidad Estatal de Arizona y profesor fundador de la Escuela de La Tierra, donde trabaja en el departamento de Física y exploraciones espaciales. Fue en el marco de una nueva edición del Foro Enciende el Cosmos, organizado por la Fundación CajaCanarias y que ya había traído en anteriores ocasiones al propio Arsuaga y a personalidades relevantes de la ciencia, la cultura y el conocimiento. "El Teide es el lugar más bello y espectacular de la Tierra", aseguró Arsuaga en una entrevista publicada por la opinión de tenerife.

El mismo día se anunciaba que Sami Naïr, politólogo francés de origen argelino, pasará los próximos tres meses en Tenerife. Invitado por la Universidad de La Laguna, ofrecerá varios seminarios a estudiantes y profesores sobre pobreza, movimientos migratorios, el futuro de Europa y el diálogo interreligioso. Estas conferencias se enmarcan dentro de la celebración del 225 aniversario de la institución académica y la próxima celebración de Campus América, que tendrá lugar en octubre. Precisamente su vocación europeísta y su claro perfil internacional atrajeron la atención del rector y de su equipo de gobierno. Hay que recordar que el politólogo, filósofo, sociólogo y catedrático francés, especialista en movimientos migratorios y creador del concepto de codesarrollo, ha recibido importantes reconocimientos a nivel internacional y ha escrito más de una veintena de ensayos alabados por su contribución al entendimiento de los movimientos humanos a lo largo de la historia.

Tenerife sigue haciendo lo que ha hecho siempre: dar la bienvenida a estas personalidades, aprender de ellas y tratar de que el máximo número de personas disfruten de sus disertaciones. De hecho, el salón de actos de Centro Cultural de CajaCanarias en Santa Cruz de Tenerife se abarrotó para ver a Arsuaga y Krauss. Pero la llegada de estos cerebros privilegiados se ha intensificado en los últimos años. El ejemplo que más lo constata es el del físico Stephen Hawking y la pléyade de estrellas que lo acompañó en las dos últimas ediciones del Festival Starmus, que se celebraron en la Isla. Resulta edificante, inspirador y motivante que colectivos no gubernamentales permitan que los tinerfeños disfruten de estos investigadores que tanto nos hacen pensar y evolucionar.