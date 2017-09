El regreso

Como no me he preocupado de nacer, no me preocupo de morir. Lo dijo Lorca. He recogido la frase de Federico porque en el mes de agosto murió Ángel Nieto, y podría ser el epitafio en memoria del mítico corredor de motos. En aquellos años del franquismo Ángel, era eso, un "ángel" conduciendo esa máquina casi plana. Había que tener valor para sentarse en la endeble máquina que alcanzaba velocidades estratosféricas para la época. Ángel alcanzo el éxito jugándose la vida en cada carrera, y desgraciadamente la perdió fuera de los circuitos en un desafortunado accidente, y el azar en ese peculiar viaje quiso, que su cuentakilómetros en ese momento estuviera parado.

A los pocos años de nacer el piloto y sin él saberlo, se convertiría en una leyenda en vida y sin ella. Este hombre seguirá en la memoria de los motoristas y en la de los que no lo somos.

En el mes de agosto, la actividad en las ciudades, que no sea la turística, se para, para regocijo de los que nos quedamos en ella, al menos eso lo demuestra el éxodo en los grandes núcleos urbanos. Uno de los mayores consumos de los ciudadanos en el mes es el del agua, se incrementa al son del incremento de la población. A mayor cantidad de agua de uso se pueden avecinar en las tuberías, sobre todo en aquellas más antiguas, una rotura. Po ello en Madrid desde hace ocho años el Canal de Isabel II no deja de inspeccionar las tuberías de los subsuelos por donde discurre el líquido incoloro. A los técnicos se les conoce como los cazadores de fugas, ya no tienen que adentrarse por galerías. Colocan bajo las tapas de las alcantarillas unos robots que detectan la más mínima fuga y antes de producirse la cascada la reparan. Es importante este control, entre otras cuestiones porque se evitan casos de inundaciones, y pérdida sobre todo de agua. En el Planeta, en España, en Canarias, es un bien escaso, que no se pierda una gota.