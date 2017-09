La limpieza de Santa Cruz

Hay que felicitar al Ayuntamiento de nuestra capital por haber iniciado esa muy visible campaña contra los abundantes excrementos de perros y otros animales domésticos, advirtiendo de cuantiosas multas a quienes no cumplan con las ordenanzas municipales. ¡Enhorabuena, pues, al concejal de Medio Ambiente por su iniciativa, que ojalá tenga éxito! Por otra parte, es de justicia reconocer que el Ayuntamiento también trata de estimular a los ciudadanos a ser más cuidadosos e higiénicos en las vías públicas, con sus oportunos anuncios en prensa sobre Hábitos de limpieza viaria y recogida de residuos, aunque muchos de esos anuncios parecen caer en saco roto.

Porque lo cierto es que la ciudad continúa estando muy poco limpia, por decirlo suavemente, y no es extraño que -según una reciente encuesta de la que se ha hecho eco algún medio de información- el problema de la falta de limpieza urbana sea el segundo problema en orden de importancia de los percibidos por los vecinos de Santa Cruz, después, naturalmente, del mucho más acuciante y trascendente problema del paro, que figura en primer lugar.

En cuanto a la limpieza callejera, la situación de Santa Cruz -triste es decirlo- es muy desfavorable respecto a otras ciudades españolas. Si se me permite un testimonio personal, el pasado julio visité algunas ciudades del Norte peninsular, como Bilbao, San Sebastián, Gijón u Oviedo y en todas ellas me sorprendió (produciéndome sana envidia) la pulcra limpieza de sus calles. Pudiera ser porque disponen de más medios en sus servicios de limpieza (a buen seguro en el País Vasco, por sus mayores recursos gracias a su privilegiado régimen fiscal, aunque no sea el caso de Asturias), pero probablemente también responda a una mayor preocupación vecinal por mantener la ciudad presentable. Una actitud que echamos de menos por estos lares.

Pablo Domínguez González

Santa Cruz de Tenerife