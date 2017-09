Palme y el iguanodonte

Lo más jocoso de las semanas previas del XIII Congreso del PSOE de Canarias (ya nunca más PSC-PSOE) ha sido ese intento desaforadamente feliz de reclamar como mérito propio el crecimiento de las expectativas electorales que vaticinan varias encuestas. Como si la elección por el procedimiento de primarias de Ángel Víctor Torres hubiera provocado una oleada de entusiasmo filosocialista en costas, medianías y cumbres. La inmensa mayoría de los encuestados, sin embargo, no conocen al señor Torres. No tienen ni la más remota idea de su existencia política, programática o biológica. La mejora del PSOE (de Canarias) en las encuestas tiene una explicación más sencilla y directa que nada tiene que ver con el secretario general: la elección de Pedro Sánchez y su discurso de guerra sin cuartel contra el PP y el Gobierno de Mariano Rajoy. Como ha ocurrido históricamente los socialistas canarios navegan siempre sobre la ola bonacible del PSOE en España y sufren pérdidas cuando el proyecto nacional cae en el desgaste. No cabe esperar que la situación cambie en el futuro porque este PSOE es el mismo de siempre. Exactamente el mismo. Es un partido oligarquizado hasta los huesos en el que no existe otra cosa que el esacro respeto a la cultura aparatista y un continuismo manifiestamente mejorable con el que todos se identifican desde un elemental anhelo de supervivencia. Sí, efectivamente, las primarias son un gran invento. Pero incluso sin considerar las estrategias de presión, los mecanismos de cooptación y los chalaneos detrás del escenario, cualquiera de los elegidos en un proceso de primarias haría lo mismo en el PSOE.

Ampliar el comité ejecutivo para que quepan todos los intereses que no amenacen directamente al secretario general, negociar cargos y cuotas territoriales, premiar lealtades y expulsar a los infieles y ambiciosos: eso es, precisamente, lo mismo, lo de toda la vida, lo que provoca trifulcas, amenazas, zancadillas que deben superarse con las mejores técnicas del buhonero. Nadie se pelea por la ponencia marco, porque, entre otras cosas, es la misma palabrería, levemente remozada, en la que es imposible distinguir ya no un diagnóstico de la economía y la sociedad canaria, sino, simplemente, una descripción más o menos atinada. No leen, no estudian, no disponen de recursos e instrumentos profesionales e intelectuales para articular un análisis de las debilidades, conflictos y fracasos del país país. Palmeros y conejeros reclamaron la Secretaría de Organización por su apoyo mayoritario a Torres y la obtuvieron los primeros. Se nombra a dos vicesecretarias generales para simular un equilibrio entre ambas provincias y proyectar una supuesta feminización de la dirección del partido. Lo más clarificador, por supuesto, son los castigos. Ni Juan Fernando López Aguilar ni Patricia Hernández estarán en la dirección ejecutiva. El primero se le manda a Madrid a pronunciar o escuchar peroratas en el comité federal. La segunda en ese pudridero ceremonial que es el comité regional como paso previo a su guillotinamiento parlamentario. Pero el rasgo que mejor caracteriza la voluntad renovadora de Ángel Víctor Torres es su apoyo a Chano Franquis para sucederle como secretario general del PSOE de Gran Canaria. Sí, Chano Franquis. Es como si alguien se proclamara el Olof Palme de la Macaronesia y nombrara como su sucesor a un iguanodonte.

www.alfonsogonzalezjerez.com