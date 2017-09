La que has liado, pollito

"Yo a follar , jejejejeje, con empleadas que pongo yo y enchufo en el ayuntamiento, y después a hacer campaña por frikis". Sin quererlo, Zeben, concejal de muertos, mercados, sanidad, y otros menesteres en el Ayuntamiento de La Laguna, ahora conocido como el concejal follador, mandó este mensaje, por error, a un chat equivocado, y claro, la que se ha liado. La que ha liado el pollito. Está claro que se equivocó, y, en política, hay errores que se pagan. Él no quiere dimitir y entregar su acta, pero está claro que ese wasap lo acompañará toda la vida. Del mensaje de Zebenzuí tendrían que responder no solo él sino quienes lo sabían desde hace un mes y lo ocultaron. Vergüenza debería de darle a Mónica Martín, responsable del PSOE lagunero, y Ángel Víctor Torres, líder de los socialistas canarios, que, lejos de actuar con inmediatez. lo han hecho al ritmo de la canción Despacito. Ha tenido que ser Ferraz, quien, tras el bochorno nacional, lo suspendiera de militancia.

El problema es que, si Zeben se va, corre la lista, y entraría en su lugar una concejala cercana a Javier Abreu, Silvia Maestre. Con su llegada cambiaría el panorama en el Ayuntamiento. Veríamos a tres concejales del PSOE formando parte del gobierno con Coalición Canaria. Y otros tres socialistas formando parte de la oposición.

Más wasap

Pero el mensaje desafortunado de Zeben el enchufado, no es el único. Hay más. De él y de otros compañeros suyos. Esto incluye a quien iba dirigido el mensaje del ex concejal de muertos. Wasap y audios, y ahí la cosa se pone fina. Si no, al tiempo. Y es que el PSOE lagunero de ser la agrupación más grande y fuerte de la isla, podría convertirse en la más debilitada de Tenerife.

Es curioso ver como los de la rosa y el puño en las islas, se han apropiado del discurso y comportamiento de Coalición Canaria, con aquello de los enchufes y la mortadela, dejando a tras el discurso de la igualdad y la transparencia. Ahora parece que algunos socialistas, según llegan al poder, sólo piensan en enchufar e irse de putas.

Salvar a Pandora

En febrero de este año los canarios, contuvimos la respiración al ver unas imágenes terroríficas en televisión. Las difundió la Policía Nacional tras una redada en un chalet de Güíimar donde se organizaban peleas ilegales de perros. La red también tenía ramificaciones en el municipio en Arona, aunque la operación se llevó a cabo a nivel estatal y aquí en el archipiélago dejó 10 detenidos. Todos ya están libres tras el pago simbólico y vergonzoso de 3.000 euros. Pero, ¿qué ha sido de los animales incautados y que tan rentables están par a estos delincuentes? Pues bien, tras meses de silencio, la protectora tinerfeña que los está cuidando, bajo orden judicial, ha decidido sacar a la luz pública una realidad, y es que tras ese lamentable suceso se han quedado solos y nadie ha respondido por los animales. A la protectora Adepac, la custodia estos perros, se le ha generado un agujero económico importantísimo que ronda los 50.000 euros. Cuando recogieron a los más de 70 perros entendieron que contarían con el apoyo de las instituciones, pero nada más lejos de la realidad. Por si fuera poco, piden ayuda urgente a la sociedad de las Islas para salvar a una perrita que, de la noche a la mañana, se ha quedado inválida. Era utilizada por los maltratadores de Güímar para tener cachorros casi sin tregua, una situación que le ha generado graves problemas de salud. Adepac denuncia que tienen que costear el TAC de Pandora y una posible intervención para que pueda volver a caminar. A través de su página: adepaccanarias.com pueden ayudarnos en esta misión.

* Esperando por la Dependencia

Ya les adelanté la semana pasada que Canarias está a la cola en Dependencia, según la Asociación de Directores y Gerentes Sociales. Bueno, a la cola en Dependencia, en Sanidad, en empleo€ ¿en qué no está Canarias a la cola? Pues sí, se cumplen 10 años desde que saliera adelante esta Ley que ha sido desmantelada sistemáticamente por el Partido Popular y ante la mirada impasible de otros grupos políticos que no han hecho nada por proteger un derecho bueno para las personas. Ojo, también con este observatorio, que ayer decía que los de la consejería eran feos y ahora dice que no tanto. Es cierto que el Archipiélago está invirtiendo más que ninguna comunidad para salir del agujero pero, ¿Se percibe en algo? Si al final, aunque con diferentes grupos de personas, la gestión ha estado en manos de los mismos, bajo las mismas siglas, los ciudadanos tenemos razones suficientes para desconfiar, y más cuando saltan a la luz pública casos como el de María José.

Dependientes que dan la cara

María José es la mujer de José, padre de dos hijos, un viejo amigo que padece una terrible enfermedad: ELA. Hace cosa de dos meses que lo entrevisté en MírameTV, y lo vi bien, ahora me dice María José que ha empeorado mucho. Es una enfermedad que no espera. Precisamente por eso María José no ha dejado de pelear con las administraciones para que su marido pase sus últimos días con dignidad, y esto es lo que se ha encontrado€ ¿Saben que hace 2 años que comenzó a tramitar la Ley de Dependencia, a pesar de que la esperanza de vida de esta enfermedad es de 2 a 5 años? ¿saben que le corresponden 76€ mensuales, y que con eso tiene que contratar una empresa que duche a su marido todos los días? ¿saben que ni siquiera ha empezado a cobrarlos?, ¿saben que María José no trabaja porque tiene que cuidar a su marido, y que ni siquiera puede cotizar ya por ello? Mientras tanto José, su marido, se muere. Ahora que su historia se ha hecho publica, ha salido por la tele y publicada en este periódico, nadie, ni siquiera la propia consejera Cristina Valido, podrán decir que no lo sabían, que no tenían conocimiento de la lamentable situación de esta pobre gente.

*Setas y porcentajes

Y termino con dos cositas rápidas sobre Dependencia. Dice Raúl Cordero, representante de la Plataforma Tenerife Discapacidad, que es cierto que el Estado no está cumpliendo y que las comunidades autónomas se están haciendo cargo hasta del 80% del presupuesto total de la Dependencia, cuando la Ley establece un 50% - 50%. Ahora bien, aquí en Canarias, qué vamos a esperar de un Gobierno que invierte más en la Casa de la Seta de La Palma (500.000€) que en una red de atención temprana (200.000€) que afecta a más de 9.000 niños con dificultades de las Islas. Pues eso.