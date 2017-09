Esperando por la Dependencia

Ya les adelanté la semana pasada que Canarias está a la cola en Dependencia, según la Asociación de Directores y Gerentes Sociales. Bueno, a la cola en Dependencia, en Sanidad, en Empleo? ¿En qué no está Canarias a la cola? Pues sí, se cumplen 10 años desde que saliera adelante esta Ley que ha sido desmantelada sistemáticamente por el Partido Popular y ante la mirada impasible de otros grupos políticos que no han hecho nada por proteger un derecho bueno para las personas. Ojo, también con este observatorio, que ayer decía que los de la consejería eran feos y ahora dice que no tanto. Es cierto que el Archipiélago está invirtiendo más que ninguna comunidad para salir del agujero pero, ¿se percibe en algo? Si al final, aunque con diferentes grupos de personas, la gestión ha estado en manos de los mismos, bajo las mismas siglas, los ciudadanos tenemos razones suficientes para desconfiar, y más cuando saltan a la luz pública casos como el de María José.