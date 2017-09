Dependientes que dan la cara

María José es la mujer de José, padre de dos hijos, un viejo amigo que padece una terrible enfermedad: ELA. Hace cosa de dos meses que lo entrevisté en MírameTV y lo vi bien. Ahora me dice María José que ha empeorado mucho. Es una enfermedad que no espera. Precisamente por eso María José no ha dejado de pelear con las administraciones para que su marido pase sus últimos días con dignidad, y esto es lo que se ha encontrado? ¿Saben que hace 2 años se comenzó a tramitar la Ley de Dependencia, a pesar de que la esperanza de vida de esta enfermedad es de 2 a 5 años? ¿Saben que le corresponden 76 euros mensuales, y que con eso tiene que contratar una empresa que duche a su marido todos los días? ¿Saben que ni siquiera ha empezado a cobrarlos? ¿Saben que María José no trabaja porque tiene que cuidar a su marido, y que ni siquiera puede cotizar ya por ello? Mientras tanto José, su marido, se muere. Ahora que su historia se ha hecho pública, ha salido por la tele y publicada en este periódico, nadie, ni siquiera la propia consejera Cristina Valido, podrán decir que no lo sabían, que no tenían conocimiento de la lamentable situación de esta pobre gente.