El regreso

La inquina no se instala en un cuerpo humano sin aviso, siempre hay un punto de partida, la mala voluntad. A la competición la han puesto obstáculos, a ver quién los salva, aquí no hay reglas ni hay marcha atrás, queda poco para la meta y hay que llegar cueste lo que cueste y a quien pese. Después vendrá la valoración del tiempo empleado, lo que ha acontecido en pretérito y lo que acontecerá en el futuro. Así se irá formando poco a poco la estrategia, dejando el subconsciente a la espera y el consciente en guardia (preparado para actuar). Algo de consciente tienen afines de algunos partidos políticos de Cataluña que anhelan ser independentistas con la CUP a la cabeza. Los radicales de esta formación conscientemente atacan todo el sistema organizativo de convivencia: están en contra del turismo atacando autobuses, en contra de la participación de cargos de la Generalitat, que no quieren referéndum ilegal.

Ellos los adversionistas, los antitodo, gozan de la libertad de la democracia pisoteando los derechos que la gran mayoría hemos acordado. En el mes de agosto, la consternación sumió a todo el País en un estado de shock. En Barcelona, en una de las avenidas más enigmáticas de la ciudad (La Rambla), el terrorismo Islámico asesino a más de una decena de personas y dejó casi un centenar de heridos. A Europa no se la deja de golpear con atentados en los últimos años. Las sociedades democráticas avanzadas y prósperas están en el punto de mira del fanatismo. Por eso, el blindaje (sin muros) a corto dará tranquilidad al ciudadano para vivir sin miedo, en reposo y convivencia, creando expectativas para el futuro, en políticas de ayudas económicas y sociales, que serán más eficaces.

Los tinerfeños, todos los canarios, tienen la palabra. la opinión de tenerife pone a su disposición La columna del lector, una sección para resaltar por su interés y oportunidad la opinión de un lector entre las decenas de cartas recibidas a diario.