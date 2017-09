Acepta no ser siempre el seleccionado

P or desear, somos muchos los que deseamos ser los mejores en todo lo que hacemos. Llamémoslo competitividad, ambición o deseo de crecer. Ya sea en el terreno laboral, deportivo u otros, marcar la diferencia y resultar eficaz, resolutivo, creativo y valorado resulta agradable y satisfactorio. Todos deseamos tener éxito en la vida y lograr ser el "favorito" para alguien nos reconforta. A todos nos refuerza y nos llena de energía la típica palmada en la espalda acompañada de un: "sin ti no sería lo mismo". Una realidad que el refuerzo social nos motiva a todos.

Es cierto que "querer" no siempre significa poder, y que incluso, aunque está más que demostrado que con trabajo duro, constancia, perseverancia y paciencia, aumenta la probabilidad de conseguir todo lo que nos proponemos, en muchas ocasiones, ni aún así obtenemos el resultado deseado. Es entonces cuando la posibilidad de ser "el favorito" desaparece. Situaciones cotidianas como no ser seleccionado para una entrevista laboral, para un ascenso, para entrar en el once titular, el rechazo de la persona que te atrae, etcétera, son situaciones que a todos nos resultan duras e insatisfactorias, pero que mientras algunos, ante situaciones como éstas, tambalean emocionalmente de manera temporal, otros se desestabilizan por completo ahogándose en emociones de inseguridad respecto a sus propias capacidades, tristeza, frustración, miedo e incluso rabia e ira.

1. Igual que los jugadores de un equipo deben aceptar la posibilidad de ser suplentes en algún momento de la temporada a pesar de no ser agradable para ninguno, en nuestro día a día debemos aceptar que no siempre las cosas salen como uno desea ni merece.

2. Observa si te has acomodado. Obviamente todos los que nos esforzamos en algo lo hacemos con el fin de conseguir un propósito. Nadie se esfuerza para no conseguirlo. Pero llega un punto en que si crees que estás esforzándote al 100x100 y aún así nunca alcanzas el resultado que buscas, puedes acomodarte en esa posición, convencerte de no tener nada que hacer para conseguirlo e inconscientemente disminuir tu esfuerzo. Si te sientes como pez en el agua, salta y cambia de pecera. No te acomodes.

3. No ser el "favorito, el titular, o el seleccionado" puede resultar estresante para muchas personas, ya que aparece la duda o incertidumbre sobre el futuro, la presión al competir con compañeros por un mismo puesto, sensación de estar siendo evaluado, pérdida de autoestima por no cumplir las expectativas de otros. Por este motivo es muy importante entrenar y desarrollar la suficiente fortaleza mental como para manejar de forma adecuada la motivación, la autoconfianza necesaria para perserverar en el esfuerzo, el autocontrol emocional y el correcto manejo de éxitos y fracasos, para que así podamos funcionar correctamente superando las dificultades. De esta manera conseguimos que ante una situación adversa, la persona sea capaz de convertirla en un reto, se sienta motivada y con confianza en sus posibilidades, ya que a pesar de saber la dificultad que conlleva alcanzar su propósito, conoce los recursos y habilidades de los que dispone para lograrlo (percepción de control).

4. Para poder realizar un sobreesfuerzo físico y mental, debemos centrarnos en lo que depende únicamente de nosotros, potenciando nuestros puntos fuertes y trabajando los puntos débiles.

Recuerda que ser talentoso te abre puertas, pero tener una buena actitud es lo que marca la diferencia.