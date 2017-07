Lo acepto, estoy poseída

S í, soy un ser demoniaco poseída por algún ente diabólico. ¿Que por qué? Porque practico yoga. No, no. Aún peor. Porque soy instructora de yoga para niños. ¿Y de dónde sacaste semejante chorrada, Elizabeth? De las afirmaciones del padre Gabriel Amorth, el exorcista oficial del Vaticano que puede presumir de haber realizado más de setenta mil exorcismos a lo largo de su ¿carrera profesional? ¿Se le puede llamar carrera profesional a alguien que vierte agua sobre el cuerpo de otra persona mientras lee pasajes de la Biblia? Me voy a poner seria, aunque las declaraciones de este religioso sean para mondarse de risa. No sé qué fue lo que le llevó a hacer afirmaciones de este tipo: "El yoga es obra del demonio e induce al mal". A ver, padre, no pretendo que usted crea en los múltiples beneficios del yoga porque yo no creo en que una persona sea poseída por el demonio, hable varias lenguas y se autolesione. Será deformación profesional, pero yo esos síntomas los asocio más con patologías psíquicas que con caprichos de Lucifer. Sin embargo, he de reconocer que las cifras de los exorcismos realizados en el Vaticano durante el último año son abrumadoras y lo que me gustaría saber es si los poseídos mejoran. Es decir, si una vez que usted les vierte agua de manantial y le reza una letanía la cosa cambia. En fin, no puedo hablar de lo que desconozco, consejo que le doy a usted y a todos los de su gremio, que les da por abrir la boca, porque así Dios lo ha querido, y al final resulta que cuanto peor mejor para todos, y cuanto peor para todos mejor, mejor para mí, el suyo, beneficio ¿religioso? En fin, algo así que no se entiende. Porque déjeme insistirle en que no entiendo de dónde se ha sacado usted semejante reflexión. Es bien sabido que el yoga es una práctica milenaria que solo aporta a aquel que lo ejercita beneficios físicos, mentales y espirituales. El yoga es una disciplina espiritual que tonifica y mejora la flexibilidad del cuerpo y ayuda a regular la circulación, entre otras cosas en cuanto al plano físico. Pero si vamos más allá, es una filosofía de vida que ayuda a controlar la agresividad, el estrés, la concentración y, lo más importante, aporta equilibrio emocional. El yoga, nos beneficia a través de los kriyas y los asanas, que explico a continuación. La palabra Kriya significa "acción". Una Kriya es una "acción completa" que implica toda tu conciencia y energía para tomar una dirección específica. Es una acción donde "debe germinar la semilla". No obstante, aunque cada kriya actúe sobre un sistema del cuerpo (hormonal, nervioso, inmunológico, óseo?) todos los kriyas despiertan la Kundalini (energía). Una sesión de Yoga Kundalini consiste en el proceso a través del cual se limpia y equilibra la mente: se alcanza la concentración, la calma, la intuición, la efectividad y la eficiencia. Las asanas son una combinación de ejercicios y movimientos diseñados para obtener ciertos efectos en nuestro cuerpo. Entre las más habituales están la Sukasana (postura fácil), Padmasana (postura del loto), Vajrasana (postura de la roca) etc. Las asanas son posiciones designadas para estimular las glándulas, los órganos o la misma conciencia corporal así como a calmar la mente para la meditación. Las asanas a menudo presionan nervios o puntos de acupuntura, incitando al cerebro o al cuerpo a producir determinados resultados. ¿Le ha quedado claro, padre Amorth? Cuide esas voces de su cabeza que le incitan a disparatar, no vaya a ser que empiecen a creer que ha sido poseído en uno de sus múltiples exorcismos, ¡válgame, Dios! Para concluir: si la paz, el equilibrio y la sabiduría que me aporta el yoga son fruto de una posesión diabólica, bienvenidos sean los demonios.