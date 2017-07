Mencey de las Artes

Conocí a Paco Palomino en 1989, cuando vino a visitarme a la redacción del periódico como hacían otros artistas, pero con una importante diferencia: no venía a ofrecerme datos sobre una exposición suya, ni a comentarme novedades sobre su obra, sino que venía a hablar de otro artista y maestro que acababa de fallecer y sobre el que no se había publicado nada en la prensa local en esas fechas: Felo Monzón.

La generosidad fue la primera cualidad que conocí de él y poco a poco fuimos fraguando una amistad que nos llevó a colaborar en varios proyectos, entre ellos, como no podía ser menos, una exposición homenaje a Felo Monzón, con la aportación de un pequeño texto, y al que aprendí a admirar mejor a través de los conocimientos y sentimientos de Paco.

No sólo me abrió las puertas de su casa, sino también de su mente y de su corazón, entrando a formar parte de una experiencia tan mágica y grande como sus mayores obras, aunque siempre tuve la percepción durante los años que compartimos vivencias y proyectos que no me iba a ser posible corresponder a tanta generosidad y capacidad creativa. En el mejor momento de su trayectoria artística, a mediados de la primera década del siglo XXI, cuando ideaba y realizaba los proyectos más importantes y arriesgados, le comenté que había escrito un pequeño antipoemario y me pidió leerlo. Se lo entregué y le hizo tanta ilusión que decidió dedicar su tiempo a ilustrármelo, diseñarlo y encargarse de todo el proceso de edición y publicación.

Después de aquella aventura literario-artística, me pidió colaboración para el catálogo de la exposición Vortex-Vortice y trabajé junto a él encantado y, por si fuera poco, me invitó a ser su presentador en el Museo de Historia de Tenerife, lo que constituyó un inmerecido honor.

Nunca olvidaré la primera vez que vi salir de entre sus manos la escultura que se erige en el puente de Salamanca de Santa Cruz de Tenerife, elaborada con una servilleta de papel de la tasca donde estábamos cenando y donde habíamos quedado para conversar sobre lo que nos apeteciera, sin límite de tiempo, aunque acabaran sugiriéndonos que nos marcháramos de allí para poder cerrar el local ya de madrugada. Pocos días después la escultura ya había cobrado forma en varias maquetas, hasta que sólo quedó una, la definitiva.

Cada vez que entraba en su hogar me parecía entrar en un museo vivo, en constante evolución, habitado no sólo por él, su compañera Ana Amalia Reyes y su hija Gamar, sino por sus mejores recuerdos, como el de su amigo José Prats, y por todo aquel que quisiera compartir su afecto y la energía positiva que dejaban todas las personas que visitaban la casa, que se entremezclaba con la que emanaban las propias obras del maestro y alguna que se había quedado de sus alumnos.

Dentro de ese fantástico entorno tuve la oportunidad de conocer a grandes personas, cuyas palabras y afecto me enriquecieron y hoy forman parte de mi vida. También disfruté de magníficos momentos en Anaga y otros lugares de Tenerife, recorriendo con Paco caminos y senderos, una de las aficiones junto al montañismo que mantenía intacta desde su juventud.

Sentía la naturaleza como parte de él, por eso le ilusionaba tanto el proyecto Petra, porque iba a poder unir a la naturaleza de la isla con una creación suya aparentemente imposible desde el punto de vista de la física y la obra poco reconocida pero fundamental de los cabuqueros. Ese fue su último gran sueño, todavía incipiente, todavía incierto, todavía incompleto, pero que me gustaría disponer de salud para poder disfrutarlo como a él le hubiera gustado hacerlo.

Y puestos a soñar, sueño que algún día su hogar abre sus puertas como Casa Museo-Taller-Espacio Cultural, donde poder compartir con muchos más visitantes su obra y sus inquietudes. Sueño que su trayectoria y aportaciones son reconocidas por las organizaciones culturales e instituciones municipales, insulares y regionales con las que alguna vez colaboró, a través de alguna distinción a título póstumo ya que no pudieron hacerlo en vida.

Desconozco si hay muchos artistas canarios cuya obra haya sido recibida en instituciones de medio centenar de países o que después de un gran éxito artístico lo dejaran todo y se gastaran el dinero obtenido en ir de cooperante a un país en conflicto como Bosnia para ayudar a la población civil. Para mí, por su vida y su obra merece el título hasta ahora nunca otorgado e imaginario de Mencey de las Artes.