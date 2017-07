Corriendo por la vida

Tras superar una leucemia, Yurena sintió la necesidad de ayudar a personas que le plantan cara al cáncer. Contactó con dos organizaciones que hacen un trabajo excepcional: la Fundación Josep Carreras y la Fundación Alejandro Da Silva. Esta última está radicada en nuestra tierra y su historia es conmovedora. Se creó en 1989 por la generosidad de unos padres que soportaron dolor y sufrimiento tras el durísimo trance de perder un hijo afectado por leucemia, y no poder acudir a una Organización de apoyo psicológico, de asistencia, de ocupación, acompañamiento y de atención en los momentos complicados, lo que hizo aún más difícil el largo y duro camino del enfermo y de los familiares durante el proceso de la enfermedad. Esta triste experiencia, y la generosidad y valentía de los padres, propició la creación de una fundación con el nombre de su hijo, que cubriera el importante vacío de apoyo, no médico, a enfermos y familiares. A su voluntad se unió la de otras personas que, por experiencias en la familia, o por casos en su entorno cercano, mostraron un alto grado de generosidad y altruismo. Los canarias somos así va en nuestro adn.

Pues la fundación de estos padres será una de las beneficiarias de las aportaciones de los corredores de Los Silos. La premisa es, efectivamente, correr por la vida. La iniciativa se desarrollará el próximo 23 de julio en la Costa de la Isla Baja tinerfeña. Todo lo recaudado irá destinado a contribuir en las acciones benéficas que llevan a cabo estas organizaciones. Su mera existencia aporta luz y oxígeno a los enfermos de cáncer.

La convocatoria está siendo todo un éxito, cosa que me alegra enormemente, y a la carrera se han inscrito ya decenas de personas que, como Yurena, han corrido la prueba más dura de sus vidas. Siguen entre nosotros para contarlo, porque cáncer, y cada vez menos, no es sinónimo de muerte.

Dentro de esta maravillosa iniciativa está la posibilidad de que, las personas que no tengan posibilidad de correr, participen con el dorsal '000', el dorsal solidario, aportando tan solo 5 euros. Dice Yurena que todo esto está motivado por su experiencia personal: "parece que no pero las fundaciones ayudan, y mucho, a los que pasamos por esto. Se me ocurrió organizar la carrera para aportar mi granito de arena y donde pudieran inscribirse personas luchadoras que han padecido los estragos del cáncer, por eso abriremos la carrera, no creo que podamos hacerla toda, pero es un símbolo de que combatiendo se gana".



La guagua de la esperanza

Yurena sabe bien de lo que habla. Hace unos días tuve la oportunidad de subirme a una guagua de sonrisas y lágrimas. Hablo del servicio de transporte gratuito diario de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Tenerife. La guagua la utilizan para trasladar a pacientes oncológicos desde los municipios más lejanos hasta el Hospital Universitario de Canarias o hasta La Candelaria, para que puedan recibir sus sesiones de radioterapia y quimioterapia o acudir a consultas médicas. En el norte la experiencia es reciente, en el sur funciona desde hace más de dos años con gran éxito. Con esta medida se da respuesta a una importante demanda de enfermos que, ya sea por los efectos secundarios derivados de los tratamientos, por no disponer de recursos económicos suficientes o por no contar con un familiar que les pueda llevar al hospital, ven amenazada la continuidad de su tratamiento. Los que disfrutan de este servicio saben lo que es participar en una carrera de obstáculos, aunque no están solos, a su lado caminan los voluntarios de la AECC y de otras fundaciones y asociaciones como Alejandro Da Silva o Ámate, que se esfuerzan en facilitarles las cosas y darles aliento para llegar a la meta. Sin duda ha sido un regalo compartir una jornada entera con todos estos protagonistas, una lección de vida que, les adelanto, podrán ver próximamente en el último programa de la temporada de El Foco, en Televisión Canaria.

"Somos muchos los afectados, pero morimos pronto"

José Robles también está inmerso en una carrera, pero los músculos de su cuerpo se están apagando. Padece ELA, esa enfermedad que se popularizó hace unos años con la iniciativa viral de tirarse por encima un cubo de agua helada para visibilizar a quienes la padecen. La ELA es muy jodida. Hace que los músculos se debiliten progresivamente y conduce al enfermo hacia la parálisis total, hasta el punto que casi no pueden hablar, masticar o respirar. La esperanza de vida después del diagnóstico es de 5 años para el 80% de los pacientes. Hace muchos años trabajé con José y la vida me lo volvió a cruzar de manera casual hace unos meses. No lo conocía, estaba en silla de ruedas, luchando con su eterna sonrisa contra la ELA. Dice que son muchos los afectados, pero que mueren pronto, dice que falta investigación y mayor conciencia social. Dice que la carrera la va a terminar, que no se rinde, y estoy convencido de que así va a hacer. Un abrazo para mi amigo José, y para María José. Que el amor gane la batalla.

Corriendo por la basura

Carrera distinta es la que concluye este lunes en el que finaliza el plazo para que las distintas empresas, concursen , por el servicio de limpieza y recogida de basuras en SC. Urbaser, actual concesionaria, ya no es de Florentino Pérez; la compraron los chinos, lo que para algunos que andan por el ayuntamiento no termina de gustar, a pesar de que les guste mucho el arroz tres delicias y los rollitos de primavera. En su día, Urbaser y FCC se repartieron las provincias. SC de Tfe y Las Palmas de GC. ¿Cambiará el mapa a partir de mañana? En el Ayto. están preocupados con los cambios en Urbaser, ese ha sido el rum rum por por la Casa de los Draguos, pero ya se sabe... las ideas cambian. ¿O no?