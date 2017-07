Un estilo eschavetado

Cuando uno está integrado en un gobierno tripartito -un siempre delicado tapiz de jerarquías, relaciones y espacios de control- y no le gusta una de las fuerzas políticas con la que compartes el poder lo que se suele hacer es marcharse como medida extrema o expresar su malestar como gesto inicial. Noemí Santana, aún flamante secretaria general de Podemos en Canarias, opta por algo más flamígero: como no le gustan los acuerdos de Nueva Canarias con el Gobierno de Rajoy, le pide a NC que abandone el gobierno municipal de Las Palmas. Es una evidencia bastante chistosa del concepto de la actividad política y de las alianzas de gobierno que tiene Santana. Alguien debería explicarle que el gobierno de la capital grancanaria no es un Frente Popular ni Nueva Canarias una marea filopodemita, sino una organización política que, como ocurre con Podemos, es muy celosa de su autonomía. Cuando se cierra un pacto de gobierno en un ayuntamiento es para gobernarlo de acuerdo a un programa consensuado por una mayoría, no para impedir que Mariano Rajoy siga siendo presidente del Gobierno español.

Por lo demás, como han explicado los concejales de Podemos, la señora Santana ha lanzado esta tremebunda demanda -que NC se largue por las esquinas a comerse los mocos de su traición a la izquierda- sin consultarlos en ningún momento, siguiendo el eschavetado estilo de su predecesora y mentora, Mery Pita, y contradiciendo su compromiso de construir un liderazgo desde la integración de todas las facciones y el respeto a los militantes y cargos públicos. Los nacionalistas vascos y catalanes no han mantenido una praxis sustancialmente diferente a la de CC y Nueva Canarias frente a los Gobiernos españoles de los últimos cuarenta años pero, curiosamente, Podemos muestra reiteradamente sus respetos hacia los primeros, igual que arruga los besos con un mohín de asco antes los segundos.

La lideresa de Podemos no debería olvidar, si fuera capaz de recordar otra cosa que no sean eslóganes o argumentarios de origen mesetario, que resulta inimaginable que su formación política pueda un día gobernar en solitario en Canarias, con o sin cambios en la normativa electoral. La única posibilidad de llegar al poder autonómico estriba, precisamente, en articular mayorías como la que hoy gestiona los intereses públicos en el ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Se trata de una condición necesaria, pero no suficiente, porque sin una estrategia de desarrollo definida y una agenda de reformas verosímiles Podemos, y la izquierda socioelectoral que le sirve de sustrato, solo pueden confiar en el desgaste en el poder de Coalición Canaria, y ya lo explicó maravillosamente Giulio Andreotti, catador de eternidades: "Estar en el poder desgasta mucho, es cierto, pero mucho más desgasta estar en la oposición".

www.alfonsogonzalezjerez.com