El fin de las fábulas

Alguien en el Gobierno autonómico ha puesto a circular una divertida especie, según la cual Fernando Clavijo y sus más fieles están esperando la elección del nuevo secretario general del PSC-PSOE para cerrar (o no) un pacto con el Partido Popular. Si despertara algún interés podría uno intentar explicar cómo se construye los relatos periodísticos que beben de la intencionada rumorología gubernamental y que solo tienen un doble objetivo: satisfacer a los que rumorean e incluso al Gobierno mismo y proyectar un profundo y arcano conocimiento de lo que está pasando, que gana en dramatismo con frases que se dejan caer con aire casual. "El consejero está dando de vientre en un guachinche de Santa Úrsula cuando le llegó la llamada definitiva: no se cedería a ninguna demanda del PP". Cosas así. En realidad estos relatos, a veces tan delicadamente circunstanciados, no son otra cosa que una fantasía simbiótica que se negocia entre el político y el periodista.

Porque en las primarias del socialismo canario no están en juego candidatos que quieran despellejar y luego enterrar bajo tierra y sal a los coalicioneros y un candidato que está dispuesto, incluso, a volver a gobernar con Clavijo y compañía. Eso es una estupidez que nadie cree ni espera, empezando por el propio presidente del Gobierno. Si tras las elecciones de 2019 el PSC-PSOE consigue sumar con otras fuerzas de izquierda mayoría absoluta en la Cámara regional cualquiera de los tres candidatos, cualquiera, impulsaría y sancionaría esta fórmula, si por entonces no ha quedado ya establecido en los estatutos del partido la obligatoridad de consultarle a las bases los pactos electorales. La inmensa mayoría de los militantes y simpatizantes socialistas no quiere reconstruir un pacto con Coalición Canaria ni, obviamente, estaría a favor de cerrar un acuerdo con el PP. Lo que quieren militantes y simpatizantes -solo hay que escucharlos en asambleas y en las redes sociales- es que el PSC encabece gobiernos de izquierda, alternativas de izquierda, como ocurre en muchas comunidades autónomas y ayuntamientos peninsulares. Las circunstancias -admite la mayoría- no lo hacen posible ahora y quizás siquiera aconsejable. Pero dentro de un par de años, con unos resultados electorales para los socialistas similares a los de 2015, la opción está clarísima, cada vez más clara para militantes y cuadros en todo el archipiélago, y cuenta ya con referentes -no precisamente entusiasmantes, pero más o menos satisfactorios- como el Cabildo de Gran Canaria o el ayuntamiento de Las Palmas.

El presidente Clavijo no espera nada, aunque puede aguardar un tono menos agresivo y apocalíptico de Ángel Víctor Torres: cuestión de formas y de talante para el diálogo. Fernando Clavijo y Pedro Sánchez mantienen un fluido canal de comunicación, pero para nada mellará la estrategia central del nuevo PSOE, que consiste en redefinirse como un partido de izquierdas combatiente y con unas bases con mayor poder de intervención que nunca en las grandes decisiones de la organización. Los cambios políticos -y en España se está gestando un cambio socioelectoral complejo, desconcertante y a veces muy difícilmente predecible- terminan por llegar al ecosistema de partidos en el Archipiélago, e influirá en las estrategias y en las preferencias, en las alianzas y en la distribución de poder local e insular, en los incentivos y en la propia agenda política del país. Y, por supuesto, en los relatos periodísticos, que cada vez serán menos la fácula de una minúscula sociedad anónima.

www.alfonsogonzalezjerez.com